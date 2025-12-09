アメリカン・エキスプレスはこのほど、2026年に訪れるべき世界の旅行先10選「2026 Trending Destinations(トレンディング・デスティネーションズ)」を発表した。これらの旅行先は、同社のカード会員の旅行予約状況と、世界中のアメリカン・エキスプレス・トラベルのトラベル・コンサルタントの専門知識に基づいて選出された。

2026 Trending Destinations

日本からは、2024年のニセコ、2025年の日光に続き、2026年は透き通った海など豊かな自然美と独自の文化体験に触れることができるエリアとして沖縄が選出され、3年連続で日本の地域が訪れるべき旅行先に名を連ねている。

同セレクションでは、自然の中でのリトリートや都会的な体験、文化との触れ合いなど、隠れた名所から人気のエリアまでを対象に、旅を最大限に楽しむためのヒントを提供している。日本の沖縄を含め、選出された2026年に訪れるべき世界の旅行先は以下の通りである。

インド ヒマラヤ山脈

そびえ立つ山々、氷河、緑豊かな渓谷などの息をのむような景観、世界有数の標高を誇る道路や鉄道、希少な野生動物との出会いなど、忘れがたい体験が待っている。ヒマラヤ山脈は、世界でも圧倒的な自然美を誇る。

アイルランド キラーニー

アイルランドを代表する幻想的な景観ルート「リング・オブ・ケリー」を進むと、歴史ある町キラーニーが姿を現わす。典型的なアイルランド体験ができる場所として知られ、なだらかな丘陵、美しい湖、古城など、豊かな自然とアイルランドの歴史の魅力にあふれている。

米国ネバダ州 ラスベガス

多彩なエンターテインメント、有名ホテル、カジノ、レストランが揃う定番の旅行先として長く人気を集めている。2024年には、アメリカン・エキスプレスのカード会員による、アメリカン・エキスプレス・トラベルを通したホテル予約件数で1位を獲得している。

モロッコ マラケシュ

歴史あるメディナ、宮殿、モスクで知られるマラケシュは、モロッコの文化的中心地として広く認識されている。かつての帝都であり、城壁と迷路のように入り組んだ路地が残るこの街には、伝統的な織物や陶器、ジュエリーなどを扱うスークが軒を連ね活気に満ちている。旅行者にとっては安らぎを見出せる場所でもある。

スペイン マルベーリャ

地中海沿いに広がる砂浜からシエラ・ブランカ山脈まで、マルベーリャの美しい景観は、スペインの海岸での忘れがたい体験の始まりにすぎない。ラグジュアリーと華やかさ、昔ながらのアンダルシアの魅力が、エネルギッシュなナイトライフ、素晴らしいレストラン、豊かな歴史、温かな文化と調和する。

日本 沖縄

160の島々からなる沖縄は、豊かな自然美、多様な野生生物、1年を通して続く温暖な気候、そして独自の文化遺産が、世界中から冒険心あふれる旅行者を惹きつけている。

パナマ パナマシティ

パナマ運河の太平洋側の入り口に位置し、ラテンアメリカでも屈指の壮観なスカイラインで訪れる人々を迎えてくれる。しかし、最大の見どころは言うまでもなく、世界でも類を見ない近代工学の偉業であるパナマ運河そのものである。

コスタリカ パパガヨ半島

コスタリカ北部の太平洋岸に位置するパパガヨ半島は、広大な自然保護区内に点在するラグジュアリーな宿泊施設と充実したアメニティで知られている。サルやナマケモノ、オオハシなど、多様な野生動物との距離の近い体験が楽しめる。

米国コロラド州 サンファン山脈

険しい山々、高山湖、美しい野花が咲き誇るコロラド州サンフアン山脈では、 スケールの大きなアウトドア体験が待っている。標高約4,300メートルに達する峰々を擁する山脈は、季節を通じて多彩なアクティビティを楽しめ、写真やスキー愛好家にとっても魅力あふれる場所となっている。

マルタ セント・ジュリアンズ

小さくも名高い海沿いの町セント・ジュリアンズは、漁村の風情に、歴史の趣と現代的な楽しさが調和したエリア。ビーチや入り江の景観は、この地中海の人気スポットならではの魅力であり、 日沈後はナイトライフを満喫できる多彩な選択肢が揃っている。