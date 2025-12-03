エイチ・アイ・エスはこのほど、年末年始の海外旅行予約動向を発表した。調査は2025年11月7日、HISにて対象出発日(2025年12月26日～2026年1月4日)の海外旅行を申し込んだ人を対象に行われた。対象商品はHISのツアー、ダイナミックパッケージ、航空券であり、宿泊のみは除く。

年末年始の海外旅行 予約者数ランキング

旅行先は東アジア地域が人気、ヨーロッパ地域も増加

年末年始における海外旅行予約者数は前年とほぼ同水準99.1%で推移している。12月29日より年末休業となる企業も多く、昨年に引き続き、今年も最大9連休と日並びの良い年となる。

年末年始日並びの様子

旅行先ランキングは、順位が前後するものの例年通りアジア地域が上位を占めている。地域別構成比でみれば、「アジア地域」が全体の58.6%を占めており、内訳としては「東アジア地域」が31.9%と、近距離路線のアジア地域に人気が集まった。一方で、長距離路線地域で高価格帯である「ヨーロッパ地域」が前年から＋1.7ポイント、「中近東地域」が前年から＋0.9ポイント、それぞれ増加しており、日並びの良さが地域選びに影響していることがうかがえる。

年末年始 海外旅行 地域別構成比

平均単価は前年比105.6%の248,000円。ヨーロッパ地域、中近東地域の予約者数が増加したことに加え、円安や旅行先の物価高の影響を受け上昇している。特に、ヨーロッパ地域はユーロが前年同日で10円以上、為替が円安に振れており、平均単価を押し上げた。

注目の世界遺産や座席供給数増加が急上昇のポイント

予約者数の前年からの伸びが高い主な旅行先としては、今年11月1日に大エジプト博物館がグランドオープンしたことが大きな話題となっているエジプトの空の玄関口「カイロ」が前年比194.2%と高い伸びをみせた。コロナ前の2019年比でも219.9%と好調だ。海外旅行予約者数ランキングで5位にランクインもしている「グアム」は、同社が12月29日～31日出発でチャーター便を3本運航することもあり、前年比168.8%となった。なお、チャーター便は全て完売している。

年末年始 海外旅行 急上昇した主な旅行先

また、2026年にメインタワーが完成予定のサグラダ・ファミリアがある「バルセロナ」は、ヨーロッパ地域においてパリに次ぐ人気の旅行先として前年比152.4%となった。2026年はサグラダ・ファミリアを設計したガウディの没後100年にあたる年となる。そのほか、夏の気候を楽しめるベトナムの「ホーチミン」とフィリピンのビーチリゾート「セブ島」は、いずれも地方空港のLCC増便が影響したとみられ2桁増となった。発着空港別でみれば、ホーチミンは名古屋(中部)利用が前年比250.0%、セブ島は大阪(関空)利用が前年比211.9%と好調だった。

年末年始 海外旅行 出発日ランキング/帰国日ランキング

出発日としては12月出発が人気で、全体の50.7%が12月26日(金)～28日(日)の3日間に出発する結果となった。年末年始における出国ピークは「12月27日(土)」、帰国ピークは「1月3日(土)」となる。

顧客層別の構成比でみれば、「子ども連れ」が37.2%、「カップル・夫婦」が21.9%と、ハイシーズンならでは家族旅行の割合が高くなっている。年代別の構成比では、「50代」が20.0%、「20代」が19.2%となっている。