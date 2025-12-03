Hotels.comは11月25日、年末年始における「人気国内旅行先ランキング」「穴場コスパ国内旅行先ランキング」を発表した。人気国内旅行先ランキングは、2025年12月27日～2026年1月4日の旅行検索数(検索期間2025年7月1日～10月9日)に基づき集計。穴場コスパ国内旅行先ランキングは、人気国内旅行先ランキング11位～30位のうち、昨年の年末年始(2024年12月28日～2025年1月5日)に予約された国内旅行の平均宿泊費(1泊)が安い旅行先をランキング化した。

穴場でコスパの良い国内旅行先トップは「栃木」

同社の検索データによると、2025年～2026年の年末年始における国内旅行の検索数は、前年比140%と大幅に増加している。

2024年～2025年の年末年始における検索数と1泊あたりの平均宿泊費のデータに基づいた「穴場コスパ国内旅行先ランキング」の1位は「栃木」だった。いちご生産量日本一を誇る栃木では、年末年始はいちご狩りのハイシーズン。有名ブランドのいちごを味わえるのはもちろん、冬の定番である温泉も楽しめるのが魅力。中でも鬼怒川温泉は旅館やホテルが多く、ゆったりと温泉を楽しみながら、豊かな自然や落ち着いた雰囲気を満喫できる。

2位には「宮城」がランクイン。宮城では、秋保温泉や作並温泉、遠刈田温泉などで雪見露天を満喫できる。さらに、牡蠣やほや、穴子など冬が旬の海の幸を堪能することもできる。加えて、国宝の社殿で知られる仙台の「大崎八幡宮」や、格式高く多くの参拝客が足を運ぶ「鹽竈(しおがま)神社」など、初詣に訪れたい歴史ある神社が多数ある。

その他には、伊勢神宮で知られる「三重」や、穏やかな瀬戸内の冬景色が楽しめる「岡山」、日本三名泉のひとつ、下呂温泉が有名な「岐阜」などがランクインした。

穴場コスパ国内旅行先ランキング

年末年始の旅行に人気なのは「都市部」

この年末年始の「人気国内旅行先ランキング」では、1位に「東京」、2位に「神奈川」、3位に「大阪」がランクイン。いずれもアクセスの良さや多彩な宿泊施設、そして年末年始ならではのイベントが充実している人気エリアである。続いて、4位はテーマパーク需要の高い「千葉」、5位は冬でも温暖な気候が魅力の「沖縄」、6位は日本を代表する観光地「京都」だった。さらに、7位「北海道」、8位「静岡」、9位「長野」といった自然豊かで温泉を楽しめるエリアも上位に入った。そして、10位は都市観光を楽しめる「愛知」で、都市と冬の絶景、リゾートエリアが人気を二分する結果となった。

年末年始の混雑予想

今年の年末年始は休暇を取りやすい並びとなっており、最大9連休となる人も多いことが予想され、旅行の需要が高まりそうだ。

同社のホテル検索データによると、12月26日(金)から1月2日(金)に宿泊施設が混雑すると予想される。期間中、最も混雑が少ないと予想される1月8日(木)と比べて、大晦日である12月31日(水)は8倍以上の混雑の可能性がある。

もし有給休暇を取得できる場合は、12月21日(日)、22日(月)に出発するか、1月3日(土)以降に出発することで、混雑を避けてゆったりと旅行を楽しむことができるため、おすすめだという。

年末年始の混雑予想とおすすめ旅行日程

年末年始のお得な宿泊日予想

海外より気軽に行ける国内旅行でも、物価高の今では「どうすればお得に行けるか」を考える人が多くなっている。

そこで、同社の昨年末の1泊あたりの平均宿泊費のデータをもとに予測すると、クリスマス付近から費用が上がりはじめ、年末から年始にかけて費用が最も高くなる見込み。一方で、クリスマス前の12月21日(日)から23日(火)まで、そして年明け三が日明け以降は宿泊費が比較的落ち着く傾向があるようだ。

もし有給休暇を取得できる場合は、年内であれば12月21日(日)出発、年明けなら1月4日(日)以降の出発を選べば、費用を抑えて国内旅行が楽しめる。

年末年始のお得な宿泊日予想とおすすめ旅行日程

「年末年始の国内旅行」Q&A

Q1.年末年始、穴場でコスパの良い国内旅行先はどこ?

A1.穴場でコスパが良い国内旅行先1位は「栃木」、2位は「宮城」だった。その他、「三重」、「岡山」、「岐阜」なども上位にランクインしていいる。

Q2. 1位の「栃木」は冬にどのような魅力がある?

A2. 栃木の冬はいちご狩りのハイシーズン。有名ブランドのいちごを味わえるのはもちろん、冬の定番である温泉も楽しめる。中でも鬼怒川温泉は旅館やホテルが多く、ゆったりと温泉を楽しみながら、豊かな自然や落ち着いた雰囲気を満喫できる。

Q3. 2位の「宮城」は冬にどのような魅力がある?

A3. 宮城の冬は秋保温泉や作並温泉、遠刈田温泉などで雪見露天を満喫できるだけでなく、牡蠣やほや、穴子など冬が旬の海の幸を堪能することもできる。さらに、国宝の社殿で知られる仙台の「大崎八幡宮」や、格式高く多くの参拝客が足を運ぶ「鹽竈(しおがま)神社」など、初詣に訪れたい歴史ある神社が多数あるため、年末年始に適した旅行先となっている。

Q4. 年末年始に人気の国内旅行先ランキングでは、どこが上位?

A4. 人気ランキングでは1位が東京、2位が神奈川、3位が大阪だった。都市部ではイベントやアクセスの良さが魅力で、そのほかには、千葉、沖縄、京都、北海道、静岡、長野、愛知も上位に入った。

Q5. 年末年始の旅行で、混雑を避けるには、いつ出発するのがおすすめ?

Hotels.comのホテル検索データによると、12月26日(金)から1月2日(金)に宿泊施設が混雑すると予想される。そのため、混雑を避けたい場合は、12月21日(日)、22日(月)に出発するか、1月3日(土)以降の出発がおすすめとされる。

Q6. 年末年始にお得に宿泊できる日はいつ?

A6. 昨年末の1泊あたりの平均宿泊費のデータをもとに予測すると、クリスマス前の12月21日(日)から23日(火)、そして年明け三が日明け以降は宿泊費が比較的落ち着く傾向があるようだ。年内であれば12月21日(日)出発、年明けなら1月4日(日)以降の出発を選べば、お得に国内旅行が楽しめそうだ。