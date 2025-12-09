セブン‐イレブン・ジャパンは、12月19日から25日の7日間で「2025年クリスマスチキンセール」を全国のセブン‐イレブンにて実施する。同キャンペーン中は、チキンセットは最大300円引き、対象のチキンを2個買うと50円引きで購入できる。

2025年クリスマスチキンセール

「クリスマスチキンセット」は、「炭火焼きローストチキンレッグ」「スペシャルななチキ(骨付き)」「ななチキ」の組み合わせで選べる計5種類のおトクなセット。

クリスマスチキンセット ラインアップ

Aセットは、「スペシャルななチキ(骨付き)3個」「炭火焼きローストチキンレッグ3個」のセットで、通常より300円お得な2,617.92円。

クリスマスチキンセット Aセット

Bセットは、「ななチキ3個」「炭火焼きローストチキンレッグ3個」のセットで、通常より250円お得な2,253.96円。

クリスマスチキンセット Bセット

Cセットは、「ななチキ3個」「スペシャルななチキ(骨付き)3個」のセットで、通常より250円お得な1,593円。

クリスマスチキンセット Cセット

Dセットは、「ななチキ2個」「炭火焼きローストチキンレッグ2個」のセットで、通常より150円お得な1,520.64円。

クリスマスチキンセット Dセット

Eセットは、「ななチキ2個」「スペシャルななチキ(骨付き)2個」のセットで、通常より150円お得な1,080円。

クリスマスチキンセット Eセット

さらに、期間中は対象チキンを一度に2個(組み合わせ自由)買うと50円引きになる。対象のチキンは、「炭火焼きローストチキンレッグ」(600.48円)、「スペシャルななチキ(骨付き)」(380.16円)、「揚げ鶏」(240.84円)、「ななチキ」(240.84円)、「ザクチキ(魅惑のうま辛)」(240.84円)。