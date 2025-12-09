週刊誌編集長と大手芸能事務所の癒着関係、報道そのものが“事務所側の意向”で作られていた構図…ドラマ『スキャンダルイブ』第3話

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の第3話が、3日に配信された。※以下、ネタバレあり

奏が咲に再び接触

俳優・藤原玖生(浅香航大)のスキャンダルが収束を見せる一方で、週刊誌記者・平田奏(川口春奈)は、独自で取材を続行。玖生のネタをリークしたのは、KODAMAプロダクションの本部長・明石隆之(横山裕)だった。

奏は、このリークがKODAMAプロダクションから玖生を引き抜き独立した咲および芸能事務所・Rafaleに対する報復の意図があるのではと考え、以前から咲と確執のあるKODAMAプロダクション社長・児玉蓉子(鈴木保奈美)の関与を推測。

さらに、週刊文潮の編集長・橋本正剛(ユースケ・サンタマリア)とKODAMAプロダクションとの癒着関係にも切り込み、報道そのものが“事務所側の意向”で作られていた構図を察知する。

「芸能界に蔓延る不当な圧力と利権を巡る週刊誌のタブー、その全てを白日のもとに晒す」と強く決意した奏は、真相を探るべく、芸能事務所・Rafaleを訪ね咲(柴咲コウ)に再び接触する。

大手事務所からの圧力を訴え、質問をぶつける奏だったが、咲は抑えきれない怒りをにじませて取材を拒否。「あなたが私たちに何をしたか、忘れたんですか？あなたたち週刊誌は、いつも人の人生を食い物にする」と言い放ち、その場を立ち去るのだった。

KODAMAプロダクション時代の同期と再会

また今話では、咲がKODAMAプロダクション時代の同期・明石(横山裕)と再会。「情報をリークしたのはあなたか」と真っ直ぐに問いかける咲に、明石は「ごめん…」とつぶやき、かつての仲間への複雑な思いと葛藤を語り始める。

独立して成功していく咲に対する羨望と焦りや、本部長という肩書の裏で、実際は社長の言いなりという現実を打ち明け、咲に改めて謝罪した明石。その姿に咲は、“自分の独断だと嘘をついて責任をすべて背負おうとしている”と確信する。

奏はある疑惑の存在を告白

そして物語のラストでは、咲が元同期の名誉を守り、真実を明らかにするため行動を起こす。奏にコンタクトを取り、“リークの指示を出したのは児玉蓉子”という証拠を掴むことを条件として、取材を許可。

咲が、玖生の記事のタイミングについて疑念を抱き、「あのタイミングでリークする事情があったのだとしたら、私に圧力をかける以外に、他に何か大きな理由があったのかもしれない」と語るなか、奏はある疑惑の存在を告白する。

それは、フリー記者で恋人の二宮涼(栁俊太郎)が掴んでいた、KODAMAプロダクション所属の大物俳優、麻生秀人(鈴木一真)にまつわる“性加害疑惑”だった。二宮が原稿を止めていた理由にも、芸能界に潜む闇があることがほのめかされ、物語は新たな局面に向かって動き出す。

