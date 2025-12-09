お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が4日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。ロケバス乗車中に起こった“勘違い”に「恥ずかしい」を連発した。

矢部浩之

「年末の今になっても恥ずかしい」「夏の出来事やけど」

「『鳥人間コンテスト』のときに、演者は大きなロケバスに乗って移動するのね」と話しはじめた矢部。テレビ放送のMCを務める矢部は、「中年の女性が何組か、こっちにバーッて手振ってて。口も“矢部ちゃーん! 矢部ちゃーん!”って言うてるから、完全に俺やなと思って。“ありがとう～!”って手振ってて」と乗車中の出来事を回顧。しかし、「よう見たら、俺、目合ってないねん。ちょっとズレてるなと思って後ろ見たら、Snow Manの阿部ちゃんやってん」とぶっちゃけた。

自身の真後ろに、Snow Manの阿部亮平が座っていたため、女性ファンの声援を“勘違い”してしまい、「うわ、はっず! これは恥ずかしい! って思って」と苦笑い。「阿部くんは気づいてない。俺、パッて後ろ見て、黙って前向いて」と振り返りつつ、「でも、俺、“ありがとう～!”言うてるから、阿部くんはたぶん、見て見ぬフリしてくれてるなと思って」と吐露。「俺、“矢部ちゃん”ってあんま言われへんなと思って。“やべっち”やから。完全にSnow Manの阿部くんのことやった」と反省しきりだった。

「あれはね、やっぱり年末の今になっても恥ずかしい。夏の出来事やけど」とぼやきが止まらない矢部。相方の岡村隆史が、「思い出して、うわっ! ってなる?」と聞くと、「なるなる(笑)。たまに思い出して……」と苦い記憶になってしまった様子。そんな矢部を、岡村は、「うわ! ずっと矢部がこっちに手振ってる。何よ、ありがとうって」「違うヤツが手振ってありがとう言うて。ちゃうちゃう」と茶化しながらも、「しょうがない。愛想振りまいといたほうがええから。間違いでも」とフォローしていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。