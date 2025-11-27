ファミリーレストラン「ココス」は11月5日より、テイクアウトとデリバリー限定の「ココスのクリスマス2025」の予約受付を開始している。

「ココスのクリスマス 2025」では、ココスの看板商品“包み焼きハンバーグ”をはじめ、季節限定の包み焼きハンバーグやピッツァ、まろやかな味わいのハニーマスタードソースが付いた骨付きローストチキン、ほくほくのポテト、カリフォルニアタコサラダなどを組み合わせたお得なセットが複数登場。いずれも単品で注文するよりも最大240円お得なうえ、公式HPよりネットで注文すると全品10%オフになるという。

また、季節限定の包み焼きハンバーグやピッツァ、ビーフシチュー、クリスマスの定番であるローストチキン、シェアにぴったりなポテトは単品での注文も可能となっており、好みの商品を組み合わせて選ぶこともできる。

12月25日まで、店頭またはココス公式HPにて予約受付が行われ、12月18日～12月25日の間に受け取ることができる。なお、松戸六高台店、天保山マーケットプレース店、Airport Dining 関西国際空港店では実施されない。

「ココスのクリスマス 2025」主な商品例

「ココスのクリスマスセット」(4,536円/ネット注文4,082円)は、濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグダブル、クリスマスローストチキン2本(ハニーマスタードソース付き)、クリスマスピッツァ～ソーセージ&ボロネーゼ～(直径約20㎝)、クリスマスポテト(ケチャップ付き)、シェアサイズカリフォルニアタコサラダ(シーザーサラダソース・サルサソース付き)のセット。ハンバーグは、「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ～トマトと5種チーズのソース～」に変更することができる。

「ピザパーティーセット」(3,336円/ネット注文3,002円)は、クリスマスピッツァ～ソーセージ&ボロネーゼ～(直径約20㎝)、クリスマスローストチキン2本(ハニーマスタードソース付き)、クリスマスポテト(ケチャップ付き)、シェアサイズカリフォルニアタコサラダ(シーザーサラダソース・サルサソース付き)のセット。

「ビーフシチュー&チキンセット」(1,980円/ネット注文1,782円)は、ビーフシチュー(1人前)、クリスマスローストチキン1本(ハニーマスタードソース付き)、カリカリチェダーのシーザーサラダ(1人前)(シーザーサラダソース付き)、石窯パンのセット。

「クリスマスローストチキン(ハニーマスタードソース付き)」単品の価格は745円、ネット注文の場合は670円。

「クリスマスピッツァ～ソーセージ&ボロネーゼ～」単品の価格は637円、ネット注文の場合は573円。

「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ弁当～トマトと5種チーズのソース～(ライス付き)」単品の価格は1,393円、ネット注文の場合は1,253円。なお、同商品は店内でも販売される。

「ビーフシチュー 1人前」単品の価格は745円、ネット注文の場合は670円。