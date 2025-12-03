ファミリーレストラン「ココス」は12月2日より、「プレミアム ドリンクバー」に世界三大紅茶である“ウバ”と“キームン”の茶葉を導入。これにより、提供中の“ダージリン”と合わせた世界三大紅茶を、ココスで楽しむことができるという。

「プレミアム ドリンクバー」(単品462円、セット価格319円)の紅茶のラインアップに、このほど、世界三大紅茶の“ウバ”と“キームン(祁門紅茶)”が仲間入り。提供中の“ダージリン”と合わせて、ココスで世界三大紅茶をすべて味わうことができる。

スリランカ産の“ウバ”は、標高1,200m以上の高地で栽培された紅茶で、メンソール感のあるすっきりとした香りとキレのある味わいが特長。ストレートで渋みやコクを楽しむのはもちろん、ミルクとも相性が良いため、ミルクティーにするのもおすすめ。おすすめのペアリング商品は、「海老とかぼちゃのあふれクリームドリア」「きのこクリームのチキンステーキ」「CoCoプリン」など。

中国の安徽省を中心に生産されている“キームン(祁門紅茶)”は、花や果実を想起させるような甘い香りに、焙煎によるほのかにスモーキーな香りが重なった華やかな風味の紅茶。渋みが少なく、食事にも合わせやすい味わいとなっている。おすすめのペアリング商品は、「カリカリポテト(バーベキュー&マヨ)」「メイプルココッシュ」など。

ダージリンは、インド北東部ダージリン地方にあるヒマラヤ山麓の高地で生産された、フェアトレードの茶葉を使用した紅茶。奥行きのある渋みと、華やかな香りは様々なデザートと相性抜群。ホットのストレートティーで存分に香りを楽しんだり、アイスティーでさっぱりといただいても。「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ」「とろ～りチーズと濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス」「ココスのチョコパフェ」とのペアリングがおすすめ。

なお、ココス公式アプリ「ココウェブ」では、今回の導入を記念して、通常セット価格319円の「プレミアム ドリンクバー」を108円で利用することができるクーポンを配信している。配信期間は12月2日～8日。