ファミリーマートが、2025年のクリスマスメニューに関する発表会を開催。今年は物価上昇の影響から、メリハリをつけポイントや早割なども利用しつつ、自宅でクリスマスを楽しみたいと考える人が多いという。そんなニーズに応えるメニューがファミマで手軽にお得に揃いそうだ。

ファミリーマートのクリスマス

「おうちで・オトクに・メリハリをつけて」が今年のトレンド

冒頭、マーケティング本部 メディア＆プロモーション改革推進部 部長 橋本剛氏が登壇。今年のクリスマスの世の中的な背景と、それに伴うファミリーマートのクリスマスについて解説した。

マーケティング本部 メディア＆プロモーション改革推進部 部長 橋本剛氏

ファミリーマートでは今年のクリスマスの過ごし方について、3万人にアンケートを実施。すると、様々なニーズが見えてきたという。

「まずはお家でクリスマスを過ごすニーズが高いということ。2021年以降、物価上昇が続いている影響もあり、外食よりも自宅でクリスマスディナーを食べたいと考えている方が多く、平均予算も大体1人あたり5,356円だとわかりました」(橋本氏)

そこでファミリーマートのクリスマスメニューを使用し、1人あたり5,356円で4人分のメニューを購入した場合の組み合わせも考案。並んだラインナップを見ると、想像以上に豪華なクリスマスディナーが完成しそうだ。

「続いて、節約志向がありつつもメリハリをつけたクリスマスを過ごしたいというニーズです。特別な部分にはお金をかけたいと考える方が多く、メニューのバリエーションやボリューム感、高級な食材やドリンクを楽しみたいと考える人が多いようです」(橋本氏)

そこでファミリーマートでは普段は販売していない特別な骨付きチキンや有名パティシエ・シェフとのコラボ商品も多くラインナップ。いつもよりもスペシャル感のあるメニューを多数用意した。

節約しつつメリハリのある賢いクリスマスの楽しみ方を計画する人が増えている

「最後は、早期予約やポイント活用でクリスマスを上手に過ごしたい方が増えている点です。自宅でクリスマスを楽しみたい方の多くが、予約購入特典や割引クーポンがあれば積極的に使用したいと考えています。年に1度のクリスマスだからこそ、贅沢しつつも賢くお得にお買い物をしたいと考える背景がありました」（橋本氏）

ファミリーマートでは早めに予約することでファミマポイントがもらえる「早割」や、ファミマオンラインで予約することでドリンクがもらえるなど、事前に計画しておけばオトクになる方法がある。さらにオンライン予約を活用することでケーキからチキン・オードブル・寿司まで全66種が揃うなど、手間も軽減できるのだ。

ロングセラーの人気ケーキからすみっコぐらしコラボ、ペット用まで

続いては商品本部 スイーツ部 部長 山岡 美奈子氏が登壇、今年のクリスマスケーキについて解説した。

商品本部 スイーツ部 部長 山岡 美奈子氏

ファミリーマートで人気のクリスマスケーキは、ロングセラー商品の「ミルフィーユ・シャンティ」と「ショコラ・ミルフィーユ」。いずれもサクサクのパイ生地とアーモンドの食感が楽しいクリスマスケーキだ。

2025年のファミリーマートオリジナルクリスマスケーキ

さらに専門店監修商品として、今年新登場した「ピエール・エルメ アンソロジー監修ガトー・ド・ノエル」、昨年も人気だった「ケンズカフェ東京監修 ショコラケーキ」「上林春松本店監修 宇治抹茶のケーキ」も再び登場。

そして数量限定で「すみっコぐらし かざって楽しいクリスマスケーキ」がある。自分ですみっコぐらしたちのピックをかざることができ、子どもに毎年大人気だ。今年は「あじふわいのしっぽ」のファミリーマートオリジナルてのりぬいぐるみが特典。

「にゃんともおいしいベイクドチーズタルト」にはファミリーマートオリジナルフラットポーチがついてくる。

山岡氏は「大切なワンちゃんと猫ちゃんと一緒に楽しめる商品もあります。チーズケーキ風とXmasプレートです。チーズケーキ風は豆乳のホイップクリームで仕上げ、Xmasプレートは鶏肉のピザ生地で作ったものや、チキン＆ポテトなどの人気メニューを揃えました」と話し、ペットと共にクリスマスを楽しむニーズにまで幅広く答えるラインナップであることをアピールした。

続いて登壇した商品本部 FF 部 部長 高倉 一真氏は、チキンについて解説。

商品本部 FF 部 部長 高倉 一真氏

毎年大人気の「ファミマプレミアムチキン(骨付き)」について、18種類のスパイスとハーブを使用していること、そしてパリッとした食感をつくる薄衣とジューシーさが魅力だと話した。さらに、クリスマスらしいビジュアルでテンションがあがりそうな「直火焼ローストチキンレッグ（骨付き）」についても、表面はカリっと＆中はジューシーで、直火焼きの香ばしさが食欲をそそるとアピール。もちろん、いつものファミチキ・クリスピーチキンでクリスマスを楽しんでもOKだ。

最後に登壇した、商品本部 デリカ食品部 副部長 宮井 真一氏からは、パーティーメニューにおすすめの商品について解説があった。

商品本部 デリカ食品部 副部長 宮井 真一氏

今年のイチオシは「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ監修 サラダオードブル」。料理ごとの味わいや香りのアクセントにこだわり、グリルチキンやサーモン、生ハム、チーズなどクリスマスを彩ってくれるメニューがたっぷり盛り合わせになっている。

ほかにも、「阿波尾鶏ローストレッグ」や「クリスマス寿司セット」など、好みや人数に合わせてクリスマスディナーを揃えることができる。

おうちでもこんなに豪華なメニューが揃うとは! ファミマならオンラインでの手配も簡単だ。今ならまだ早割が間に合う。贅沢に、だけどお得に。ファミマでクリスマスパーティーの準備をしてみてはいかがだろうか。