資さんが運営するうどん店「資さんうどん」では12月11日より、「牛すき鍋フェア」を期間限定で開催する。
同フェアでは、「牛すき鍋うどん」が登場。調合した濃い目の割下と味甘辛く煮込んだ牛肉、モチモチ食感のうどんを合わせている。
具材には、春菊や白ねぎ、玉ねぎなどの野菜や椎茸、厚揚げのほか、サクサクに揚げたごぼ天もついている。
単品(990円)のほか、小ライスセット(1,045円〜)も用意。肉2倍(単品1,290円〜、小ライスセット1,345円〜)にもできる。
