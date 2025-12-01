ファミリーレストラン「ココス」は12月1日より、「今月のグルメ～12月～」を開催する。

「今月のグルメ～12月～」では、まるでチーズフォンデュのようにチーズがたっぷりな2品が登場する。

「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ～トマトと5種チーズのソース～」は、5種のチーズ(チェダー・レッドチェダー・ブルーチーズ・パルメザン・モッツァレラ)を使ったまろやかなチーズソースと、甘みが凝縮されたセミドライトマトが入った爽やかなトマトソースが絶妙な味わいの包み焼きハンバーグ。ジューシーなハンバーグや自社製燻製ベーコン、舞茸、ブロッコリーなどの具材をソースにたっぷり絡めていただくメニューとなっている。価格は石窯パンorライス付きで1,529円、単品は1,419円。

また、「5種野菜とチーズソースのオーブン焼き」は、ブロッコリーやカボチャ、ヤングコーン、スナップエンドウ、カリフラワーといった温野菜とスティックベーコンにチーズソースをたっぷりかけ、オーブンで焼き上げた熱々の一品も登場。価格は539円。

いずれも12月1日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。2026年1月上旬(予定)まで販売される。