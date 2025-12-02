牛丼チェーン店「すき家」は12月2日より、「白髪ねぎ牛丼」「赤だれ白髪ねぎ牛丼」を販売している。

「白髪ねぎ牛丼」は、白髪ねぎにすき家特製の旨塩だれをかけ、アクセントにブラックペッパーを振りかけた一品。シャキシャキ食感の白髪ねぎと、ごま油香る旨塩だれで、ごはんが進むこと間違いなし!

また、ピリ辛な味わいがたまらない「赤だれ白髪ねぎ牛丼」も登場。唐辛子やコチュジャンが効いた特製辛旨だれをかけた一品は、白髪ねぎの程よい辛みと辛旨だれのやみつきになる風味がマッチした、食欲をそそる味わいとなっている。

価格は、「白髪ねぎ牛丼」「赤だれ白髪ねぎ牛丼」ともにミニが600円、並盛が660円、中盛・大盛は860円、特盛は1,060円、メガが1,240円。

さらに、ほくほくのフライドにんにくをのせた「にんにく白髪ねぎ牛丼」「にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼」や、鍋商品に白髪ねぎをトッピングした「白髪ねぎ牛すき鍋定食」(たまご1個)もラインアップされている。

「にんにく白髪ねぎ牛丼」「にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼」ともに、価格はミニが670円、並盛が730円、中盛・大盛は930円、特盛が1,130円、メガが1,310円。「白髪ねぎ牛すき鍋定食」(たまご1個)は、ごはんミニが1,050円、並盛が1,080円、ごはん大盛が1,130円。