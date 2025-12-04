ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は12月4日より、「国産黒毛和牛サーロインフェア」を開催している。

「黒毛和牛サーロイン」は、赤身と脂身のバランスが良い、肉質等級が4等級以上のサーロインを300℃の高温直火で焼き上げ、厳選した6種の野菜(かぼちゃ、舞茸、玉ねぎ、赤パプリカ、じゃがいも、ブロッコリー)のグリルと一緒に提供される冬のご馳走商品。

選べるソースや、別添えの国産わさびやガーリックチップなどと一緒にいただくことで、違った味でお肉を堪能することができる。価格は80gが2,079円、160gが4,059円。

また、看板メニューの大俵ハンバーグと一緒に味わうことのできる「黒毛和牛サーロイン(80g) &大俵ハンバーグ」(150g 2,849円、200g 2,915円、250g 3,135円)や、サクサクの牡蠣フライと一緒に楽しめる「黒毛和牛サーロイン(80g) &牡蠣フライ」(2,629円)も登場。

さらに、「黒毛和牛サーロイン(80g) &手ごねハンバーグ」(2,629円)や、「黒毛和牛カットサーロイン(80g)のトリプルグリル(サーロイン/手ごねハンバーグ/グリルチキン)」(2,739円)もラインアップされている。

いずれも12月4日より、全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」に登場。2026年1月上旬まで販売される。