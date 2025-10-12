ユニクロは10月7日から、最低気温を表示した「大型気温計」を国内の駅ナカ4店舗で展開している。

大型気温計が出現

国内駅ナカ店舗がヒートテックラッピングに変身

10月7日から、国内の駅ナカ10店舗がヒートテック特別ラッピングに変身する。今年は4店舗に大型気温計が出現。毎日の最低気温を表示することで、その日に最適な「ヒートテック」のラインナップをわかりやすく提案する。

ラッピングが施される店舗は、JR池袋駅中央1改札内店、ウイング新橋店、阪急大阪梅田駅店、なんばウォーク店、JR新大阪店、京都駅八条口店、名古屋エスカ店、博多口地下街店、成田空港第2ビル店、新千歳空港店。そのうち、大型気温計が設置されるのは、JR池袋駅中央1改札内店、JR新大阪店、博多口地下街店、新千歳空港店となる。

大型気温計

極暖ヒートテックカシミヤのメンズ新登場

その暖かさとやわらかさで好評を博した「極暖ヒートテックカシミヤ」。今シーズンはメンズから、「クルーネック」「タートルネック」(いずれも2,290円)の2型が登場した。着脱の際に袖がずり上がりにくいよう袖口をカフス仕様に仕立てた9分袖設計で、 インナーに最適な一枚となっている。

新CMは綾瀬はるかさん&松下洸平さん

綾瀬はるかさん、松下洸平さんが出演する新TVCM「ヒートテックLifeとWear/気持ちいい朝」を10月7日より放映開始する。綾瀬さんはヒートテッククルーネックT、松下さんは極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックTをそれぞれ着用している。