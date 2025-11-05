ユニクロは11月21日、ニットウェアコレクション「KAWS WINTER」を全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで発売する。

同社初のアーティスト・イン・レジデンスに就任した、現代アーティストKAWS(カウズ)との初のニットウェアコレクションが登場する。同コレクションでは、レッドやグリーン、イエローなどのホリデーにふさわしいカラーを採用。すべてのアイテムにXXモチーフやアイコニックなCOMPANION(コンパニオン)のワンポイント刺繍をあしらい、アートとファッションの融合を表現した。

上質なカシミヤや、軽やかな暖かさが魅力のラムウール、キッズには、ふんわりとした肌触りのスフレヤーンが揃う。HEATTECH機能付きニットキャップとグローブ、バイカラーのコントラストが際立つマフラーは、着こなしのアクセントに。セーターとお揃いのカラーでスタイリング可能なニットキャップ、ミトン、ネックウォーマーはキッズで登場する。

なお、オンラインストアでは先行予約販売を実施する。該当期間の予約者には商品が入荷次第、順次配送される。購入は1人1柄につき2点まで。先行予約販売はノベルティ配布の対象外となる。詳細はスペシャルサイトにて確認を。