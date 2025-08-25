お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまが25日、都内で行われた「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」受賞者発表セレモニーで、フリーアナウンサーの福田典子と共にMCを務めた。

令和ロマンの高比良くるま

「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」は、グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』による「世界を変える30歳未満」30人を選出する企画。8回目となる今年は、80人以上のアドバイザーから候補者の推薦などの協力を得て、最終的に編集部にて30人を選出した。

昨年、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」を受賞したくるまは、冒頭「昨年度は受賞者として、今年は進行役として参加させていただきます。どうぞよろしくお願い致します」と挨拶した。

「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」の表彰式に先立ち、企業に所属し、企業のアセットを活用しながら、イノベーティブな取り組みを行うイントレプレナーを表彰する「FTS INTREPRENEURS AWARD」も行われた。

くるまは、イントレプレナーについてコメントを求められると、白い紙を見ながら「個人的な意見にはなってしまうんですけど、尖ったアイデアが排除されがちな企業の中で、独自の新規事業を立ち上げて成功を目指すという挑戦心は、僕自身とても刺激を受ける存在だと感じております」と話して笑いを誘い、福田から「書いてあるのかなと思いましたけど(笑)」とツッコまれると、「何も一切。白紙でございます」ととぼけていた。