6日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』で、大みそかの生放送特番の内容が明らかになった。

『新しいカギ カギダンススタジアム 日本一たのしいダンス決定戦』(19:00～22:00)カギメンバーからせいや、松尾駿、菊田竜大、秋山寛貴、岡部大、そして初参戦の井桁弘恵、紅しょうが(熊元プロレス、稲田美紀)、ホラン千秋がそれぞれ高校生たちと組み、計8チームが熱戦を繰り広げる。

3大会連続出場のせいやは品川エトワール女子高等学校(東京都)、第1回大会以来の参戦となる菊田は鎮西高等学校(熊本県)、同じく岡部は中京大学附属中京高等学校(愛知県)と挑む。第1回大会で優勝した松尾は、秀明英光高等学校(埼玉県)と新たにタッグを組み、再びチャンピオンの座を狙う。秋山は3大会連続で三重高等学校(三重県)と共に臨むが、今回が最後の挑戦と決めており、悲願の優勝を目指す。さらに、井桁は登美丘高等学校(大阪府)、紅しょうがは帝塚山学院高等学校(大阪府)、ホランは坂戸高等学校(埼玉県)の生徒たちと、初の『カギダンススタジアム』のステージに立つ。

『新しいカギ 年またぎスペシャル』(22:00～24:45)では、カギメンバーが学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う企画「学校かくれんぼ」のパワーアップ版「超!年越し学校かくれんぼ」を放送。カギメンバーと共に、1月スタートの月9ドラマ『ヤンドク!』から橋本環奈、向井理、宮世琉弥が参戦する。

霜降り明星・粗品率いる全校生徒軍vsカギ軍が大喜利で対決を繰り広げる「ハイスクール大喜利」が初の生放送で開催される。