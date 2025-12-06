アイドルグループ・乃木坂46の旅バラエティ番組『乃木坂46 6期生稼働中』(毎週金曜12:00～配信予定)の第8回が11月28日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

愛宕心響・海邉朱莉・増田三莉音の“チーム関西”が沖縄へ

『乃木坂46 6期生稼働中』は、6期生初の旅バラエティ番組。2025年2月に加入したばかりの6期生が、過去に乃木坂46がライブを行った土地を巡り、体当たりのPR活動に挑む。自分たちの知名度を上げるべく、飛び込みでPR活動を行うほか、地元グルメやおすすめスポットを楽しむ様子も届ける。

配信中の第8回は、6期生の愛宕心響、海邉朱莉、増田三莉音の“チーム関西”による後編。沖縄で、はじめてのアポなし訪問やポスター貼り、地元ラジオ局「FM沖縄」の生出演など、PR活動を頑張った3人。2日目は、沖縄を楽しむべく、バナナ農園に向かう。最近ブームだという希少な品種「銀バナナ」を収穫することになった海邉は、あまりの高さに、「ちょっと苦手かも……。高くない?」とおののきながら、収穫にチャレンジ。その後、食べごろになったバナナを試食したり、地元の小学生とバナナジュースを作ったりした3人は、「沖縄に来て一番おいしい!」と大感動する。

そんななか、先輩で5期生の井上和から、「沖縄の文化や魅力を知ってもらいたい」というメッセージが届き、沖縄の自然や文化を体験できるテーマパーク「おきなわワールド」へ。制服に着替え、“職場体験”にチャレンジすることになった3人は、「隙があればPRも頑張りましょう!」と気合い十分。ゾウガメのお世話をするため、エサの収穫やエサやりに奮闘していると、いつのまにかギャラリーが続々。そこで愛宕は、イギリスから来た観光客に、英語でPRに挑むが……。

オリジナルのシーサーづくりを楽しんだ陶芸体験施設やフリータイムで立ち寄った琉球ガラス店など、最後までPR活動を忘れず、仕事をまっとうした3人。海邉が、「海にも行けたし、おいしいものも食べたし。とても楽しかったです!」と振り返ると、増田は、「人の温かさにいっぱい触れて、すごく充実した2日間だった」と笑顔。愛宕も、「沖縄のたくさんの方々に、乃木坂46のことを知っていただける機会になったんじゃないかな」と達成感でいっぱいの様子だった。