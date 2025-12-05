元フィギュアスケート選手の高橋成美が、きょう5日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『オフレコスポーツ』に出演する。

同番組は、スポーツ界のオフレコ話を深掘りする“ウラ話”バラエティ。MCは、スポーツに詳しくないと自称する近藤千尋、進行はテレビ朝日・宮本夢羅アナウンサーが務める。 5日のゲストには、フィギュアスケート元日本代表の高橋が登場。フィギュア界の“あるある”や、恋愛事情にまつわる裏話を語る。

海外ペアが銀盤で見せたラブラブな映像を紹介した高橋。常に距離が近く、人前でも「合法的にイチャイチャできる」のがペアならではと話す。しかし、それゆえ苦労も人一倍多いそう。

また、高橋自身も、現役時代にペアを組んだ男性パートナーたちに対して、恋愛まではいかなかったものの「毎回それに近い感情になっていた」と告白。どんな体験と気持ちを味わったのか、本人が赤裸々に語る。

高橋いわく、フィギュアのペア競技は、そもそもパートナーを探すのがとても難しいそう。日本に限ってみても、男子選手の方が圧倒的に少なく、女子選手は大変な苦労をしながら、あの手この手でパートナーを獲得するのだという。そんな選手たちを手助けする国際的な“専用の場”まで存在するそうで、その実態について高橋が詳しく解説する。

結成があれば解消もつきもののペア競技。その裏には、あざとい方法でパートナー略奪を虎視眈々と狙う選手もいるそう。さらに、フィギュアに励むかわいい娘のために、親が介入する場合まであると明かす。