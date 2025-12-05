木村祐一、『蒲田行進曲』の頃から憧れていた俳優と共演「撮影しながら感心しっぱなしでした」

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(毎週土曜23:40 ～24:35)第9話に出演する木村祐一のコメントが公開された。

木村祐一が演じるのはおでん屋のオヤジ

6日放送の第9話では、リラ(森日菜美)がベルサイユで働くことになった理由が明らかに。リラにとっての「ベルサイユにいる必要」とは何なのか。今回もまりえ(宮崎美子)が優しく手を差し伸べる。

そして、幼い頃に人生のイロハを教えてくれたおでん屋のオヤジ(木村祐一)に会いたいと願う海老原耕平(平田満)が、魔法のワインを求めて店を訪れる

木村祐一 コメント

――少年に人生を教える役ですが、木村さんは人生について教わった経験はありますか?

芸人になりたての頃に知り合った、調理師の方ですね。素人の立場から指摘をしてくれて、社会で必要な礼儀などを教わりました。今回僕が演じたオヤジのような存在です。残念ながらもう亡くなられてしまったんですけれど、もし“魔法のワイン”があったら、その人に会いたいですね。

――平田さんとの共演はいかがでしたか?

『蒲田行進曲』の頃から憧れていました。「銀ちゃんカッコいい！」っていう、あの舎弟感が大好きでね、あんな弟分になりたいと思ったくらいです。同じシーンで共演させていただくのは今回が初めてなのですが、僕が「うまい」とか論じるのが失礼なほどの存在感で、本当にたくさんの引き出しを持っておられるなと、撮影しながら感心しっぱなしでした。二人のシーンは、平田さんのおかげでとてもいい感じになったと思います。

――このドラマの魅力はどんなところにありますか?

我々の年代になってくると、こういう設定自体に魅力を感じますよね。きっと誰にでも過去に戻りたいとか、誰かにきちんとお礼を言いたい、謝りたいといった想いがあるだろうから。「自分だったら誰に会いたいかな」とか、「こういう人生もあるんだな」とか、それぞれに考えながら見ていただきたいですね。

(C)東海テレビ