笛木優子、昼は看護師として働く介護スナックのチーママ役「心が温かくなる作品なのでぜひご覧下さい」

女優の宮崎美子が主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 ～24:35)に出演する笛木優子のコメントが公開された。

笛木優子

昼は看護師として働く介護スナックのチーママ

笛木優子が演じるのは、窪川みどり。昼は看護師として働くチーママで、ベルサイユではママが客の体調に合わせて取り寄せている“特製の点滴”の投与など、主に客の体調管理を担当している。

笛木優子コメント

前回の放送時には「介護スナックというのは、本当にあるの?」とか「私も行ってみたい」など、いろんな声を聞きました。知らない方も多いと思うので、単発ドラマで終わるのはもったいないと思っていました。連続ドラマ化されると聞いた時は嬉しかったですね。まだあのワインを飲むのは早いですが(笑)、いつか私も飲む時が来るのかなと考えたりしますね。誰しも最期に会いたい方がいるかと思います。ドラマをご覧いただきながら、そんなことに思いを馳せて頂ければと思います。ファンタジーですけれど、心が温かくなる作品なのでぜひご覧下さい。

