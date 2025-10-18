柄本明、“ウチの劇団の子”とドラマで共演「いや、良かったと思いますよ」

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 ～24:35)第2話にゲスト出演する柄本明のコメントが公開された。

一代で土木工事会社を築き上げた本多伸夫

柄本が演じるのは、一代で土木工事会社を築き上げた本多伸夫。5年前には倒産危機を迎えるも、大きなプロジェクトに参入したことで、見事に会社を建て直した。自身の生き様に自信を持っている本多はベルサイユでも自慢話が多く、周囲から煙たがられてばかり。

そんな男が人生の最後に会いたいと願ったのは、名前も顔も知らない若い女性・まどか(佐々木春香)だった。実はまどかは、本多が倒産の危機を乗り越える大きなきっかけを作っていたのだった。

柄本明 コメント

人間って、いつお迎えが来るのか分からないじゃないですか。そう思って元気なうちに会いたい人に会ったとしても、また会いたいと思うだろうし。そして最後に会いたい人というのは人によってさまざまで、私は家族じゃないかなと思うけど、今回の本多は意外な人を選ぶ。そこが面白みだよね。本多が会いたいと願うまどかを演じた佐々木春香はウチの劇団の子で、これまで舞台でも共演してきました。わりと長めのシーンだったんだけど、いや、良かったと思いますよ。

(C)東海テレビ