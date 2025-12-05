5日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(19:00～20:55)は、新企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」と、渡辺翔太とMattの「不老不死の食材探し」企画を届ける。

竹内涼真がゲスト出演

「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」始動

新企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」に、竹内涼真が参戦。世の中にある一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10人連続で成功を目指す。

見事10人連続で成功すれば、ご褒美として「自分で買うのは躊躇するけどもらうと嬉しい“アレ”」がもらえる。

極限の緊張感の中、思わず「めっちゃ怖い」とこぼすメンバーたち。プレッシャーに打ち勝ち、チャレンジ成功なるのか? 運動神経に自信があるという竹内の活躍にも注目だ。そして、ラウールがなぜかスタジオから逃げ出す展開に!?

渡辺翔太＆Mattが美容大国・韓国へ Kep1erダヨン＆ヒカルが参戦

Snow Manイチの“美容男子”渡辺翔太が最強の美を求めて“不老不死の食材探し”をする企画第4弾。今回は、番組初の美容大国・韓国でのロケを敢行。スタジオゲストには、一緒にロケをしたMattに加え、藤田ニコル、池田美優が登場し、不老不死の食材探しの旅を見守る。

ロケにはK-POPグループ・Kep1erからダヨン、ヒカルが緊急参戦。果たして、超高級食材はゲットできるのか? そして、過酷なロケに、今回も渡辺からロケの愚痴が止まらない!?

