24日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(19:00～20:55)は、「スノスケ vs ワルスケ」第4弾を届ける。

どんな時でもカッコよくいなければならないSnow Manが、忍者“スノスケ”に扮し、“スノスケ”のダサい姿が見たい“ワルスケ”軍団が仕掛ける過酷な試練に挑む企画「スノスケ vs ワルスケ」。

第4弾となる今回は、スノスケに試練を与える最強の刺客として北村匠海が登場。さらに、井川遥が姫として見守る中、スノスケが数々の試練に挑戦する。

間違い箇所に滑り込む「スライディング間違い探し」では、難問にスノスケ、ワルスケの北村も悪戦苦闘の展開に!? 間違いを見抜くことはできるのか。

かっこいい男なら彼女の変化に気づいて当然! 彼女役のゲストのメイクが変わった箇所を当てる「女子メイク七変化」では、彼女役として平愛梨が登場しなぜか向井康二がタジタジに!?

全ての試練を終え、最もダサかった者には忍者として最悪の称号“イモスケ”が与えられ、絶対にやりたくない電気のお仕置きが待っている。“イモスケ”に選ばれるのは一体誰なのか。そして、ラストにはまさかの衝撃の結末が。

