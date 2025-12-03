ファミリーマートは12月2日より、イタリアンの名店『LA BETTOLA da Ochiai』の落合務シェフが監修した「たまごとチーズのトマトパスタ」など、「もちっとパスタ」シリーズ4種類を全国の「ファミリーマート」にて順次発売する。

「もちっとパスタ」シリーズは、最後までもちっとした弾力と、ソースとの絡みのよい太さ1.6㎜の麺を使用した、プライベートブランド「ファミマル KITCHEN」の新シリーズ。

その第1弾としてこのほど、東京・銀座で25年以上にわたって人気を博すイタリアンの名店「LA BETTOLA da Ochiai(ラ・ベットラ・ダ・オチアイ)」の落合務シェフが監修した「たまごとチーズのトマトパスタ」を発売。4種類のトマト原料とバジル、味噌を使用したソースに、4種類のチーズをトッピングすることで、風味とコクにこだわった深い味わいが特長の本格派パスタとなっている。価格は598円。

また、『ファミマ・ザ・シリーズ』初登場となる、たまごのコクとチーズの旨味がつまった濃厚なソースが特長の「ファミマ・ザ・カルボナーラ」(498円)も登場する。

なお、12月9日より発売される第2弾では、トマトの風味とデミグラスソースのコク深い味わいが感じられる「ファミマ・ザ・ミートソース」(498円)に、コンソメやだしで旨味を出したペペロンチーノ、たまごのソースを絡めた、まろやかさの中にもパンチのある味わいが特長の「ペペロンチーノたまご」(550円)も登場する。