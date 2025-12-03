ファミリーマートは12月5日より、公式Xにて「おむすび無料クーポン」を計4万名に配布する。同企画は、同社のおむすびアンバサダーを務める大谷翔平選手が、2025年の「Most Valuable Omusubi Person(最優秀おむすびパーソン・MVOP)」に決定したことを記念したもの。

ファミリーマート、2025年の「Most Valuable Omusubi Person(最優秀おむすびパーソン・MVOP)」は大谷翔平選手に決定!

「おむすび無料クーポン」は、ファミリーマート公式アカウント(@famima_now)をフォロー&リポストの上、キャンペーンサイトより応募すると、毎日1万名、期間中合計4万名に配布されるもので、ふわうま製法の「直巻焼しゃけ」(170円)を無料で味わうことができる。配布期間は12月5日～8日、利用期限は12月10までとなっている。

また、展開中の「おいしさ、新次元へ。」キャンペーンとして、おにぎり専門店「ぼんご」との監修商品を発売。これを記念して、ぼんご公式のおにぎりの具と海苔・塩のセットが当たる『＃おいしさ新次元へ 「おうちでぼんご」セットが当たるキャンペーン』も開催される。

12月5日～8日の期間中に、ファミリーマート公式アカウント(@famima_now)をフォロー&リポストすると、「おうちでぼんご」セットが抽選で5名に当たる。なお、同セットの内容は以下のとおり。