100円寿司チェーンの「はま寿司」は12月2日より、「はま寿司 中とろ100円とふぐ祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、赤身と脂のバランスが良く、とろけるような味わいの「厳選まぐろ中とろ」が期間限定の110円(12月9日までの限定価格)で登場。

さらに110円皿には、大葉とおろし生姜の爽やかな風味が真イカの甘みを引き立てる「大葉真いか握り」と、シャリに合うよう特製ダレで焼き上げた「炙り豚たん」もラインアップ。

また、噛むほどに深い旨みや甘みが堪能できる「国産 真ふぐ」と「国産 真ふぐの天ぷら握り」、旨みと柔らかな身が特長の「白とり貝」が、いずれも176円で登場する。

至福の一貫シリーズでは、とろけるような柔らかさの「地中海産 本鮪大とろ」と、濃厚な甘みと旨みを堪能できる「車えび」を、319円で味わうことができる。

サイドメニューでは、本ズワイガニの身と紅ズワイガニの爪を使用した「2種のずわいがにの贅沢茶碗蒸し」(363円)が登場。

さらに、オマール海老の旨みを宮城県蔵王産の牛乳や香味野菜、トマトを使用したルゥが引き立てる「オマール海老のクリームコロッケ(2個)」(242円)や、「カリカリポテト(濃厚コンソメ味)」(297円)もラインアップされている。