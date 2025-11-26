星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は2026年1月6日から、「ナイトストロベリーツアー」を開催する。

イルミネーションが輝く貸し切りのハウスでの夜のいちご狩り

冬に旬を迎えるいちごは、その甘酸っぱさと見た目の可愛らしさから、老若男女に愛されされている。特に、静岡県内で生産されるいちごの大半を占める「紅ほっぺ」は、果実が大きく香りが豊かなことが特徴。静岡県を代表する紅ほっぺの美味しさを多くの人に知ってほしいという思いから、紅ほっぺを栽培する「伊豆ホーリーズ」のハウスを貸し切り、採れたてのいちごを味わう本プログラムが企画された。イルミネーションで装飾された幻想的な空間で、ここでしか味わえない贅沢な体験を提供する。

開催期間は2026年1月6日～3月30日の偶数日。料金は2名利用時の場合1名12,000円、1名利用時の場合は15,000円となる。定員は1日1組2名まで。予約は公式サイトにて、3日前17:00まで受け付ける。

イルミネーション輝くハウスを貸し切りにして行う夜のいちご狩り

イルミネーションで華やかに彩られたハウス

夕食後、客室に用意されたナイトストロベリーツアーの招待状を手にホテルを出発し、向かう先はイルミネーションが輝くハウス。ハウスの中に入ると、レッドカーペットが敷かれたいちごのレーンが目の前に広がり、まるで特別なパーティーに招かれたような気分に。日常を忘れさせる幻想的な貸し切りの空間で、心ゆくまでいちご狩りを楽しめる。

摘みたてのいちごを贅沢に使ったクレープシュゼット

たっぷりのいちごを盛り付けたクレープシュゼット

いちご狩りを満喫した後は、自分で摘んだいちごを贅沢に使用し、クレープシュゼットを作る。クレープ生地と合わせるソースは、リキュールやいちごとともに丁寧に煮詰めることで香りが一層引き立つ。さらにトッピングには、ミルクのソルベを合わせた。温かいクレープシュゼットとひんやりとしたソルベのコントラストを味わいながら特別な時間を過ごせる。

オリジナルカクテルで余韻を楽しむ客室でのひととき

客室に戻ってからもオリジナルカクテルを飲みながら余韻に浸る

ホテルに戻ってからは、いちごを贅沢に使用したオリジナルカクテルを客室で楽しむことができる。カクテルのリキュールは、いちご狩りを行う伊豆ホーリーズで大切に育てられた紅ほっぺを使い、伊豆半島の下田にある「白浜蒸留所」の協力のもと、本ツアーのためだけに特別に作られた。客室から望む熱海の美しい夜景とともに、いちご狩りの甘く楽しい余韻に心ゆくまで浸ることができる。