西武鉄道は3日、池袋線の前身である武蔵野鉄道開業110周年記念企画として、アニメ・ゲーム・マンガ等のIP活用によるプラットフォーム事業を展開するA3と連携し、TVアニメ『四月は君の嘘』を題材としたデジタルスタンプラリーを12月5～21日に実施すると発表した。

武蔵野鉄道開業110周年記念 TVアニメ『四月は君の嘘』デジタルスタンプラリーを開催

練馬区内が舞台の『四月は君の嘘』のモチーフとなった区内のスポットや、駅ナカ・コンビニ「トモニー」を巡る西武線アプリを活用したデジタルスタンプラリーとして開催。19カ所のスポットに設置したデジタルスタンプを集めると、オリジナル景品がプレゼントされる。

アプリストアから西武線アプリをダウンロード・インストールし、初期設定・会員登録(無料)の後、開催期間中に対象スポット(19カ所)で西武線アプリを起動し、「イベント」内画面の「武蔵野鉄道開業110周年記念 TVアニメ『四月は君の嘘』デジタルスタンプラリー」バナーから「イベントに参加する」をタップ。アプリ内のラリーシートにスタンプが表示され、5カ所以上のスタンプをゲットしてクリア賞に応募する。

応募フォームに必要事項を入力して応募すると、オリジナル景品「ガーランドカード」(全4種)をプレゼント。19カ所すべてのスタンプを入手すると、最大4回の応募が可能となる。応募締切は12月31日23時59分だが、景品がなくなり次第、終了するとのこと。景品は種類を選ぶことができず、西武線アプリに登録した住所へ2月上旬に発送される。

デジタルスタンプラリー開催期間中、同企画のコラボグッズ先行販売を「ねりま観光案内所」で実施。詳細は特設サイトで確認できる。