レインズインターナショナルが展開する「牛角」は11月25日、黒毛和牛を特別価格で提供する「いい肉の日祭り」を全国の牛角店舗(牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く)で開始した。

いい肉の日祭り

同キャンペーンでは、期間中、対象商品をすべて"何皿でも"特別価格で提供する。「黒毛和牛カルビ」が半額に加え、「黒毛和牛上赤身くらした」は通常1,188円が特別価格858円、「黒毛和牛ゲタカルビ」は通常1,078円が特別価格748円で登場。味わい・食感の違いを食べ比べながら、"黒毛和牛三昧"が楽しめる。さらに、お酒との相性が良い「ホルモン四種盛り」も特別価格で提供するほか、「ハイボール」や「無糖レモンサワー」も209円の"お祭り価格"で用意している。

実施期間は利用には11月25日～12月10日まで。利用には着席時・会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示が必要がある。割引後の飲食代金合計が2,000円(税込)以上で利用可能となる。

黒毛和牛カルビは、脂がジューシーでありながらしつこくなく、和牛ならではの濃厚で深みのある味わい。通常価格968円のところ、半額の484円で提供する。

黒毛和牛上赤身くらしたは、肉の本来の旨みとコクを感じられる赤身に、霜降りが入ることで濃厚な味わいを引き出し、程よい脂と赤身のバランスが絶妙な一品。黒毛和牛ゲタカルビは牛一頭からわずかしかとれない、骨と骨の間のお肉。骨の髄から出る旨みをたっぷり含んだ濃厚な味わいが特長。

ホルモン四種盛り(塩ダレ・味噌ダレ)は牛レバー・シマチョウ・厚切りミノ・やみつき豚ホルモンの盛り合わせ。色々な味わいを一度に楽しめる気軽さが魅力。通常価格968円のところ、748円で提供する。