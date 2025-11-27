物語コーポレーションが全国で360店舗を展開する「焼肉きんぐ」は、2025年12月10日より「五大名物」と「裏名物」をリニューアルし、新たに「青唐焼肉」を加えたグランドメニューの販売を開始する。

人気の「きんぐカルビ」や「炙りすき焼カルビ」はそのままに、極厚にカットした「超極厚ハラミ〜ガリバタ醤油〜」と、ドでかくカットした大きな肩ロースを和風だしを使ったねぎ塩ポン酢につけて食べられる「ドでか!!ロース ねぎ塩ポン酢」、濃い⾁味のハラミの厚い部分だけを厳選した「長い!!23cm壺漬けドラゴンハラミ」が加わった。

牛レバーを使用した「焼肉屋の本気！石焼レバニラ」や、シンプルなポテトサラダに、甘辛だれで味付けしたひき肉を乗せた「きんぐの肉ポテサラダ」、ごろっとした牛すじを柔らかくなるまで煮込んだ「ごろごろ牛すじボロネーゼ」をラインナップ。さらに、味噌ベースのホルモンと牛の旨味のつまった「熱々 石焼ホルモンラーメン」や、牛タンの食感と肉感を楽しめる「牛タン入りつくね 〜卵黄ソース〜」が登場する。

「青唐焼肉」は、青唐辛子の辛味と風味を焼肉のたれにぎゅっと詰め込んだ。ピリッとした辛さがお肉の旨味や脂の甘味を際立たせる。食べ放題コースの中で異なった味わいを楽しめる、アクセントになるメニュー。

ラムのタンとハツの食感を楽しめる「ラムホルモン味噌焼」や、北海道で有名なソラチのタレを使用した「北海道ソラチのタレ ラムジンギスカン」、毎年好評の「紅ずわいたっぷり 石焼かに飯」などを期間限定で楽しめる。

販売期間は、2025年12月10日〜2月下旬予定となっており、焼肉きんぐ全店で展開する。