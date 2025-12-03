俳優の松嶋菜々子が、テレビ朝日系ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』(2026年1月8日スタート 毎週木曜21:00～21:54 ※初回6分拡大SP)で主演を務めることが、わかった。

松嶋は、今作でテレビ朝日系列の連続ドラマで初主演。“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官を演じる。

職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”(国税局査察部)をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという東京国税局・資料調査課。脱税者を震え上がらせるこの部署は“税務調査最後の砦”で、“料”の米へんを取って“コメ”と呼ばれている。

今作の舞台は、“コメ”の中に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室＝通称・ザッコク。主人公・米田正子(松嶋)は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱うザッコクを創設し、個性派揃いのメンバーを招集する。正子は、“嘘も金も、見逃さない”という強い信念と、ザッコクメンバーの飛び抜けた能力を武器に、悪徳脱税者を一刀両断していく。

また、合わせて正子のイメージに合わせてバッサリとカットしたショートカットにメガネ姿の松嶋をとらえたビジュアルも公開された。

コメントは以下の通り。

松嶋菜々子

テレビ朝日の木曜ドラマ枠は、人気なドラマが多いので緊張しています。 『おコメの女』の台本を読んでいると、とても想像力が働き、どんどん“コメ”への興味が湧いていきました。いろんな意味で楽しみながら取り組めそうだと感じています。そして、ドラマオリジナルの部署が舞台になることもあり、エンターテインメントとして、コメディー要素を感じる面白い部分も作っていけそうですね。

正子の、一生懸命頑張っている人が報われる世界であってほしいという正義感や気持ちは、私自身にも通じる部分があると感じていますし、正子はそうした思いが誰よりも強いキャラクターなので、いろいろと広がりのある役柄になりそうです。

お仕事モノなので、普段の自分よりもシャキシャキと、サバサバした機敏な人物像を作っていけたらと思っています。このドラマは、ズルく、悪どい脱税者たちを次々と成敗していく“痛快エンターテインメントドラマ”なので、どうぞお楽しみに!

テレビ朝日・浜田壮瑛プロデューサー コメント

本作の主人公は、風変わりな敏腕国税調査官・米田正子。ショウコでもマサコでもなく、ヨネダセイコと読みます。正子はその名のとおり『正しく集めて、正しく使う』を信条に、ズルく悪どい脱税者たちを気持ちよくスカッと成敗していきます。『ドクターX』『緊急取調室』『七人の秘書』をはじめ、魅力あふれる女性主人公を生み出してきた木曜ドラマ枠にニューヒロインが誕生します。黒縁メガネと肩掛けバッグに、不敵な笑み。時折つぶやくシニカルな独り言。これまでにない新たな松嶋菜々子さんが演じる正子、乞うご期待です。

物語の舞台は東京国税局。税金にまつわる内容ですが小難しさは全くなく、勧善懲悪のエンターテインメントをお楽しみいただけると思います。そして、正子が招集した個性派ぞろいの国税調査官たちなど、共演キャストの続報も間もなく解禁予定です。ぜひ楽しみにお待ちください。