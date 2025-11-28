WEST.の藤井流星が、テレビ朝日 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(2026年1月10日スタート 毎週土曜23:00～)で主演を務めることが、わかった。

テレビ朝日 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』

同作は、2018年に『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞した作家・夏原エヰジ氏の同名小説が原作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香が、何者かによって毒を盛られる。シャンパンに毒が混入しており、犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいる可能性が。犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣と結婚式にいたカメラマン・桜庭だったが、容疑者でもある新婦の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかになっていくほか、さらに新婦・沙也香の黒い過去も見え隠れする。

結婚式当日に妻が何者かに毒を盛られる“悲劇の新郎”林田和臣を演じるのは、主演の藤井。幸せの絶頂で、毒を盛られた最愛の妻のために奔走する夫を体現する。

また、和臣と沙也香の結婚式にカメラマンとして出席していた桜庭蒼玉役で、Travis Japanの七五三掛龍也の出演も決定。撮影した写真から、事件のヒントを導き出したことで、和臣に強く請われ、和臣のために真相究明に付き合うことになる桜庭。鋭い観察眼を持ち、シニカルな言葉で事件の核心を衝いていく。

コメントは以下の通り。

藤井流星

――この作品のオファーを受けた時の率直な気持ちをお聞かせください。

今作のような「ラブサスペンス」を演じるのは初めてのため、とてもワクワクしています。原作を読ませていただきましたが、本当に面白くて……! 原作小説のキャッチコピーである「全員偽善者」という言葉が印象的で、きっとドラマを見てくださる方々も予告の時点から引き込まれるかと思います。《イヤミス》独特の余韻が、これから演じさせていただくのがとても楽しみになりました。

――演じる林田和臣はどんな人物だと感じていますか?

和臣はとにかくまっすぐな人物で奥さんのことをまっすぐに愛している人物なのだと作品から伝わってきました。

――七五三掛龍也さんとはバディを組んで事件の真相を追っていくことになりますが、バディを組むに当たって、撮影が始まる前に「これだけは言っておきたい」ということはありますか?

食事をする時によく口の周りに何かがついていることが多いのですが、(WEST.の)メンバーには「口の感覚ない」と言われることがあります(笑)。メンバーはもう慣れてるのか指摘されないですが、七五三掛くんも気にしなくて大丈夫です(笑)。撮影が始まる時にも僕がまだ気づいていなかったら、指摘してくれると助かります！

――お2人は今作が初共演ですが、これまでに交流などは?

ドラマでの共演は今回が初めてなのですが、実は朗読劇『ハロルドとモード』で同じ“ハロルド”役を演じているという共通点があることに驚きました。先日、七五三掛くんの朗読の観劇に行かせていただいた際に一度会って挨拶をすることができたので、そこで交流することができました。

――ビジュアル撮影はタキシード姿で臨まれましたが、いかがでしたか?

昔、アイドル誌などで着させていただく機会はありましたが、最近はそういった機会がないため気が引き締まります。ドラマの冒頭が結婚式のシーンから始まる予定なので、撮影のイメージが湧いてきましたね。

ティザー映像ではターンテーブルに乗ってゆっくり回るところを撮影していたのですが、静かな空間で自分が回っていることがとてもシュールで笑いが込み上げてきました(笑)。映像が完成したらどのような雰囲気になっているのか、とても楽しみです。

――主人公・和臣は妻をまっすぐに愛する男性ですが、ご自身がいま最も愛しているものは何ですか?

僕は“パジャマ”です。こだわりがあって思わずいっぱい買ってしまいます。古着屋さんなどでパジャマパンツを見かける時は衝動買いしてしまう時が多いです(笑)。ライブツアーの時なども、3泊する時は3着パジャマを持っていくので、いつも荷物が多くなってしまいます(笑)。

――では最後に、楽しみにしている皆さんにメッセージをお願いします。

とにかくまっすぐに妻を愛して、事件の真相を追いかける和臣と、頼まれて興味本位で手伝うことになる桜庭のバディが、どのように事件に迫っていくのか――毎話さまざまな“イヤなヤツ”が出てきますので、その人たちとの対決はぜひ注目していただきたいです。 そして結末がどうなっていくのか、というのがやはりミステリーの醍醐味。皆さんも予想しながら見ていただけたらうれしいです。ぜひご期待ください!

七五三掛龍也

――この作品のオファーを受けた時の率直な気持ちをお聞かせください。

お話をいただいた時はすごくうれしかったです。オシドラサタデーのドラマはちょうど昨年『私たちが恋する理由』でお世話になって……それから1年後、またこうして声をかけていただいたのはすごくうれしく思いますし、個人的にミステリーや、この《イヤミス》というジャンルも大好きなので、原作小説もとても楽しく読みました! 面白くて、読み終わってからもずっと余韻が残っている感じがしました。

――演じる桜庭蒼玉はどんな人物だと感じていますか?

桜庭は僕とは真逆な人物だなと感じます。僕はどちらかというと直感で動くタイプなのですが、桜庭は物事を俯瞰で見て、冷静に考えていると感じました。演じるにあたっても、自分が普段あまり言わない言葉がセリフにもあるので、それをどう演じていこうかという楽しみがあります。

――藤井流星さんとはバディを組んで事件の真相を追っていくことになりますが、バディを組むに当たって、撮影が始まる前に「これだけは言っておきたい」ということはありますか?

僕も実はツッコまれたり、おっちょこちょいな部分が多いみたいで(笑)。自分ではあまりそう思ってないんですけど、普段もメンバーに頼っているところが多くて…。なので、流星くんにたくさん頼らせていただくと思います!

――お2人は今作が初共演ですが、これまでに交流などは?

実は嵐の相葉雅紀くんと仲良くさせてもらっているのですが、相葉くんから流星くんのお話を聞くことが多かったんです。いつかその相葉くんの会で流星くんにお会いするんじゃないかって思っていたんですけど、このドラマでの共演が先になりました(笑)。 (藤井流星:「このドラマの間に相葉くんにご飯連れていってもらおう!」)

――カメラマン役ということでビジュアル撮影はカメラを持って、さらに役に合わせて髪の色も変えられたとか……?

そうなんです。桜庭という役のためにこれまでは明るい色にしていた髪も黒く染めて、黒のスーツを着て臨みました。すごく新鮮で、なんだか役にスッと入っていく感じがありました。

カメラは普段から好きでいくつか持っていて、自分でも何台かで使い分けています。なので、カメラを触る仕草などは、ちょっとは慣れた感じもあるのかな……?

――主人公・和臣は妻をまっすぐに愛する男性ですが、ご自身がいま最も愛しているものは何ですか?

一番は“ファンの皆さん”です! というのは大前提で、いま僕が愛しているのはフライパンですね。今年4月から番組で料理のコーナーに出演させていただいているんですけど、それがきっかけでフライパンを新しく買ったり、いい包丁を買ったり……それまでは全く料理はしなかったんですけど、コーナーを始めてから、すっかりハマっています。最近作ったもので美味しかったのは、鶏肉とレンコンとサツマイモの照り焼き風炒めです!

――では最後に、楽しみにしている皆さんにメッセージをお願いします。

僕が演じる桜庭はいい意味で“裏切り”というか、これまで自分が演じてきた役とはまた全然違った役なので、新たな一面をお見せできたらいいなと思っています。

毎週、“ラブ”だけでなく、違った意味のドキドキもお届けできると思いますので、覚悟してご覧ください！

原作者・夏原エヰジ氏 コメント

「○○さんって、いい人だよね～」こんなセリフを、誰しも一度は口にした経験があるのではないでしょうか。かくいう私もその一人ではありますが、しかし、“いい人”って、どんな人? そもそも人の“善意”とは何か? そんな疑問をきっかけに、小説『ぜんぶ、あなたのためだから』が生まれました。このたび今作がドラマとして新しい形に生まれ変わることを、原作者としてとても光栄に感じております。

藤井流星さん、七五三掛龍也さん、お二人の周りを固める豪華なキャスト陣に制作陣。すべてが集結して最高火力で描かれる“エゴミス”を、どうぞ皆さんもご期待ください。