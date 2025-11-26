俳優の松田龍平が、2026年1月期のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』(毎週金曜23:15～24:15)で主演を務めることが、わかった。

同作は、田舎の温泉街を舞台に探偵兼発明家に舞い込むちょっと奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決する“ゆるさ”満載のハートフルなヒューマンミステリー。

同作の主人公を演じるのは、同局ドラマ初主演の松田。数々の作品で活躍し、幾多の賞を受賞してきた実力派俳優が、満を持してテレビ朝日ドラマに登場する。

また、松田は今作では主演だけでなく、企画段階から参加。「ミステリーだったら探偵ものがいいかな」という松田の発案から始まった今回の企画に、『モヒカン故郷に帰る』(16)、『0.5の男』(23)に続き、松田とは3度目のタッグとなる脚本・監督の沖田修一氏が合流し、2人の間で忌憚のないアイデア交換が行われた。

そんな松田が今回演じるのは、失踪した父の後を継いで探偵稼業を営みながら、発明に力を注ぐ、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔。

小さな田舎町・西ヶ谷温泉にある、廃業した実家の温泉宿を探偵事務所や住居として使っている洋輔だが、そこには摩訶不思議でシュールな発明品が多く存在する。洋輔は、かつてアメリカで“負の感情”をエネルギーに変える研究をして見事成功した経歴を持っており、洋輔の帰国で、なぜか不思議な乗り物が行きかう、ちょっと変わった温泉街になってしまった西ヶ谷温泉を舞台に、個性あふれる依頼人たちから奇妙な依頼が次々と舞い込む。

コメントは以下の通り。

松田龍平

今回、企画から参加させて頂けるということで、「ミステリー」と言う事は聞いていたので、それなら“探偵もの”がいいかなと思い、自分なりの探偵像をイメージしてみました。沖田監督が参加してくれることで実現することができて嬉しいです。

「意気込まない」ということから始めたのですが、撮影が始まってみると、だからこそ丁寧にやらなければならないという意気込みがそこにありました。

探偵であり発明家の洋輔ですが、彼のバックボーンやキャラクターは、彼の周りを取り囲む西ヶ谷温泉の住人たちとの会話から、だんだんと見えてくるのが面白いと思いました。楽しく演じさせてもらっています。

(この作品は)心温まるヒューマンミステリーと言ったら良いのかな。ほとんどのミステリーは発明したアイテムで解決したり、諦めたりするので、西ヶ谷温泉の人々の生活をのぞき見しながら温泉に入るつもりで楽しんでもらえたら嬉しいです。

監督・脚本 沖田修一氏

「探偵もの」を以前からやってみたいと思っていました。ゆるい雰囲気のものではなく、本格的なハードボイルドなやつを。そんな時に、松田さんから、こんな探偵はどうかという、アイデアのようなものをもらいました。探偵だが、発明家でもある。と書いてありました。ハードボイルドではないけれど、何か新しくて、ちょっと不思議な「探偵もの」が作れるのではないかとワクワクしました。

一から自由に物語を作り、難しいことは一切考えませんでした。やっぱり、ゆるくなりました。でもいいんです。まるで子供が遊ぶように、童心にかえりながら、このドラマに臨んでいます。遊び心を大事にしながら撮影しています。