俳優の竹内涼真が、2026年1月期のテレビ朝日系新ドラマ『再会～Silent Truth～』(毎週火曜21:00～21:54)で主演を務めることが、わかった。

同作は、横関大氏が上梓した「第56回江戸川乱歩賞」受賞作『再会』の連続ドラマ化作。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリーとなっている。

主演の竹内が演じるのは、小学6年生の時以来23年ぶりに“初恋の相手”と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は、23年前に“誰にも言えない秘密”を共有した仲間の一人でもある“初恋の相手”と、自身が捜査を担当する殺人事件の容疑者として再会することになる。

新たな殺人事件の容疑者として浮上する淳一の初恋相手・岩本万季子を演じるのは、井上真央。井上が同局のドラマに出演するのは、『ドラマSP 樅ノ木は残った』(10)以来、16年ぶりとなり、主演・竹内とも初共演を果たす。

また、今作の脚本を担当するのは、『僕の生きる道』シリーズ(03～06)や『フリーター、家を買う。』(10)などを手掛け、繊細な心理描写に定評のある橋部敦子氏。さらに、映画『白夜行』(11)や『神様のカルテ』シリーズ(11・14)、テレビ朝日の連続ドラマ『星降る夜に』(23)などでメガホンを取った深川栄洋氏が監督を務める。

コメントは以下の通り。

竹内涼真

――出演オファーを受けた際のお気持ち、台本をお読みになった感想をお聞かせください。

今回は23年ぶりに再会する同級生4人の関係が、すごく重要になる物語。急に子どもの頃の記憶や匂いが戻ってくるような、何とも言えない愛おしい感じがする一方で、それぞれ秘密を抱えているからこその息苦しさもあって……彼らの秘密がどう解き明かされていくのか……台本を読みながら、展開のおもしろさにドキドキハラハラすると同時に、演じる僕らはキツくなるだろうなと思いました。

――飛奈淳一をどんなふうに演じていきたいですか?

演じる上で原点となるのは23年前、小学６年生の時の淳一。当時を演じてくれる俳優さんの撮影を事前に見学したことで、得るものも多かったです。淳一は23年前から今も人知れず、自分の脆さや一番弱い部分と向き合いながら、乗り越えようと闘い続けている人間。自分が抱えているものを隠し通すことは、たとえ演技でもストレスになりますが、この“不安定な船に乗っているような旅”を楽しみながら闘っていこうと思います。今回は、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で演じているどうしようもない勝男(笑) とはまるで違う役柄。新モードの竹内涼真をお見せしたいと思います。

――今回が初共演となる井上真央さんの印象を教えてください。

僕は周りの人たちとコミュニケーションを取るのが好きなこともあり、感覚的に“はじめまして”でも距離を詰めていい方と、そうでない方が分かるんです。井上さんは初対面の時点で「あ、大丈夫かも。優しいかも!」と直感できて、うれしかったです。

――撮影現場で楽しみにしていることはありますか?

原作の舞台のモデルとなったのが、僕の地元と同じ神奈川県相模原市方面なんです。実は今回のロケ地も、中学・高校の頃によく訪れていた場所。思春期真っ盛りの良い思い出も、苦しい思い出もたくさん詰まった場所ですし、当時の感情を自然と役に還元できると思うとエモいです! また、井上さんをはじめ、同級生を演じる皆さんとは、素の部分でも結構近いものを感じているんですよ。なので、お互いをもっと知ることができる、良い撮影になるんじゃないかなと楽しみにしています。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

僕ら同級生の再会が、皆さんの心の奥底にある懐かしい感情、言葉では表せない感情とリンクしたらいいなと思います。いろんな自分の弱さと葛藤しながら闘う登場人物たちの姿を、ぜひ見届けてください。

井上真央

――出演オファーを受けた際のお気持ち、台本をお読みになった感想をお聞かせください。

竹内さんと同級生役だと聞いて「いくら何でも、ちょっと図々しくないかな」と、申し訳ない気持ちになりました（笑）。竹内さんと自分の写真をいろいろ組み合わせて見ながら「いける、いけない」と、ひと葛藤もあったのですが…まずは写真を一旦閉じて（笑）、原作と脚本を読ませていただきました。

今回はミステリーなので、犯人や真相を追う面白さもあるのですが、23年前を起点に、それぞれが別の人生を生き、鬱屈としたものや葛藤を抱えながら再会した同級生たち。彼らの心模様や関係性の変化の描写に興味を持ちました。

――岩本万季子をどんなふうに演じていきたいですか?

万季子の言動を理解するには、少し時間がかかりました。23年前の事件から現在に至るまで、どういう人生を歩んできたのか、自分の中で想定したり、監督やスタッフの方と話しながら、彼女の大切にしたいものや守りたいものを考えていきました。 これまで強く明るく生きてきた彼女の脆さや弱さ、本音の部分が、物語が進むにつれて見えてくるよう演じられたらいいな、と思っています。

――今回が初共演となる竹内涼真さんの印象を教えてください。

顔、ちっちゃ! 背、高っ! もうイメージ通りの方でした。熱量が高く、いろんな方とすぐ仲良くなれて、主演として先頭に立てる方という印象を持っていたのですが、そこもイメージ通り。今回も本読みで初めてお会いしたのですが、終わった瞬間すぐにサーッと目の前に来てくれて、力強く手を差し出しながら「よろしくお願いします!」と言ってくれたんです。

――撮影現場で楽しみにしていることはありますか?

竹内さんの地元を知り尽くすことが楽しみです(笑)。役では同級生ですけど、お互い探り合うようなシーンも多いので、普段は素をさらけ出してもらい、お勧めのスポットも教えてほしいです。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

23年前に秘密を共有した幼なじみと、ある事件をきっかけに再会します。お互いを思うからこそ小さな秘密や嘘を重ねていく中、思いがけない真実が明らかになっていきます。封印したはずの過去と向き合うことになったとき、人はなにを大切に思うのか。4人の生き方を通して考えるきっかけになったらうれしいです。