日本ケンタッキー•フライド•チキンは、新しいクリスマス体験を提供するため、KFC初となるレストラン「KFC Christmas Restaurant」を、12月2日から7日の期間限定で、六本木ヒルズの「hills Café/Space」にオープンする。

「KFC Christmas Restaurant」は、多様なライフスタイルに合わせてクリスマスを楽しんでもらい、“大切な人と過ごす、特別で記憶に残るひととき”を届けしたいという想いから誕生した。これまでのKFCにない新しい体験をテーマに、空間演出にもこだわり、クリスマスツリーをイメージしたテーブルオーナメントや、入口に設置する巨大な“パーティバーレル“など、KFCならではの世界観を表現している。

「KFC Christmas Restaurant」では、クリスマス限定メニューに加え、「ポテト」「コールスロー」「ビスケット」などのKFC定番商品を華やかにアレンジした、ここでしか味わえない特別メニューを用意。“いつものケンタッキー”をよりリッチに楽しめる、新しいクリスマススタイルを届ける。

クリスマス バーベキューチキンプレート グリル野菜添え

メニューは、コールスローを使用した「スモークサーモンとコールスローのグラスサラダ」(500円)、スモークチキンハーフ スタンダードを使用した「香るスモークチキンのシーザーサラダ」(1,500円)、ポテトを使用した「KFCフレンチフライ とろ～りトリュフソース添え」​(900円)、チキンテンダーを使用した「サクサクチキンテンダー ライムミントのタルタルソース添え」(1,500円)、バーベキューチキンを使用した「クリスマス バーベキューチキンプレート グリル野菜添え」​(1,900円)、五穀味鶏 胸肉ローストを使用した「具だくさんチーズクリーム入り 五穀味鶏胸肉ローストのホリデープレート」(1,900円)、スモークチキンハーフ スタンダードを使用した「香るスモークチキンときのこのペペロンチーノ」(1,400円)、五穀味鶏 胸肉ローストを使用した「五穀味鶏胸肉ローストを贅沢にのせた トマトクリームパスタ」​(1,400円)、ビスケットを使用した「ビスケットバニラアイスサンド 〜ハニーメイプルを添えて〜​​」(600円)。

今回の「KFC Christmas Restaurant」では、特別アレンジメニューに合わせて、ワイン専門店「エノテカ」とのコラボレーションによるペアリングワインを用意。「エノテカ」のソムリエが一品一品の味わいを丁寧に分析し、料理の魅力を最大限に引き立てる最適なワインをセレクト。チキンの旨みをより深く楽しめる白ワイン、クリスマス限定メニューとの相性が抜群のスパークリング、そして特別な夜を彩るリッチな赤ワインまで、多彩なラインナップを取り揃えている。KFCならではのメニューと、ソムリエ厳選のワインが織りなす贅沢なペアリングで、クリスマスのひとときをより華やかに演出する。

「KFC Christmas Restaurant」に来場すると、限定デザインのオリジナルクリスマスカードがプレゼントされる。KFCらしさ感じる華やかなデザインで、クリスマスの特別感を演出。裏面は自由にメッセージを書き込めるスペースがあり、大切な人への想いを込めて使うことができる。

「KFC Christmas Restaurant」で提供するオリジナルアレンジメニューは、自宅でもクリスマスを楽しめるよう、簡単に再現できるレシピに仕上げている。レシピは、レストランオープンに合わせて12月2日から特設サイトで公開予定。