齊藤なぎさ、共演シーンで奮い立たされた俳優2人「その撮影をしている時間は人生で一番長かったと感じるくらい」

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)で、藤原玖生(浅香航大)の不倫スキャンダルに関与する女性・田辺萌香役を演じる齊藤なぎさが、ドラマの撮影で印象に残っているシーンを明かした。

柴咲コウと駿河太郎との共演シーンを回想

――出演パートで印象に残っているシーンや注目シーン。

私は柴咲さんと駿河さんと3人のシーンが思い出に残っています。ずっと同じシーンを撮影していたのですが、その撮影をしている時間は人生で一番長かったと感じるくらい。

結構モノが倒れることが多いシーンだったんですが、それを柴咲さんと駿河さんがアドリブで入れていたのが印象的で、近くで見ていて迫力もあったし、「自分ももっと頑張らないと」と奮い立たされました。

緊張しながら撮影に参加していたので、ぜひ見ていただきたいシーンです。

――撮影現場の雰囲気。

シリアスな雰囲気が多かった現場だったと思います。私自身もすごく緊張していたので、一言も私語をしていないかも。ずっと台本を見ていました。

(メイクさんが「齊藤さんはずっとチョコを食べていた」というタレコミに対し)うそ!? 全然覚えてないです(笑)　頭を働かせすぎて、糖分を必要としていたのかもしれないです。

――視聴者へメッセージ。

この作品を通して、表に立っている方や裏側でお仕事をされている方の苦悩もたくさん見えると思いますし、今までにない切れ味のある作品だと思います。ぜひ見ていただけたら嬉しいです。

大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生(浅香航大)を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲(柴咲コウ)。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「“不倫スキャンダル”が掲載される」という週刊誌からの告知であった。記事の執筆者は平田奏(川口春奈)。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。記事発売まで、あと72時間。スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

