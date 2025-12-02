ボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が、きょう2日に放送されるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』(毎週火曜23:00～)の第9話の見どころなどを語った。

白岩瑠姫

地上波ドラマ初出演ながら、“謎に包まれた無免許の天才外科医”という難役を熱演する白岩。第9話では、ついに成瀬(白岩)が見つめる“レイコ(齊藤京子)と同じ顔をした女性”の正体が明らかになる。成瀬から「俺が○○した人だ」と、自身の顔の真相を知らされたレイコは、驚きのあまり言葉を失ってしまう。一方、優奈(大友花恋)を死に追いやった怪物・沙織(新川優愛)は、自らが「共犯者」と呼ぶ明彦(内藤秀一郎)に接近し…。

白岩瑠姫（JO1） コメント

――今作で印象的なシーンは？

第９話の、成瀬が過去を明かす長セリフのシーンが、今作で一番大変でした。ほぼ１人でしゃべり続けるので気合いを入れて臨みましたが、齊藤京子さんも「私このセリフ量無理！笑」とおっしゃるくらい、本当に長くて（笑）。撮影前日まで監督とセリフを練り直して、丸一日かけて撮りました。セリフ覚えは得意な方だと思っていましたが、さすがにあの長さは苦戦しましたね（笑）。僕もどのような映像になっているか楽しみですし、視聴者の皆さんも一緒に盛り上げていただけたらうれしいです。

――学生時代の回想シーンについて。

めちゃくちゃ恥ずかしいですが、今作で皆さんの反応が一番楽しみなパートです（笑）！いつもの“黒服に金髪”から“制服に茶髪”になるので、かなり印象が変わると思います。僕はJO1の活動でもハイトーンが多いので、ドラマならではの貴重なシーンになっています。

――今後の見どころは？

ここからは怒とうの“成瀬ラッシュ”です！特に第９話は、考察が盛り上がっている成瀬の過去を“答え合わせ”する回で、“謎の女性”の正体がついに明らかになります。“成瀬の回”になっているので、ぜひお楽しみください！

【編集部MEMO】

白岩瑠姫は、自身の役柄ついて、「僕も普段“何を考えているかわからない”って言われることが多かったり、結構ミステリアスって言われたりすることが多いんです」と共通点を告白し、「そういう部分ではかなり成瀬と似ている部分もあるのかなって。元々ミステリアスに見えると言われることが多かったので成瀬という役を演じやすかったのかなと思います」と、役との親和性を語っている。

