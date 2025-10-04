「何でだよ!」「全然元気に歩くから!」――カンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』(7日スタート、毎週火曜23:00～ ※初回23:15～)の制作発表会見が4日、都内のスタジオで行われ、水野美紀の共演者への軽快なツッコミが響き渡った。

テレビドラマ初出演のJO1・白岩瑠姫は、今作に臨むに当たり、「スタッフの方が“水野さんはちょっと怖いよ”って…」と耳打ちされたことを明かすと、水野はすかさず「スタッフの誰が言ったのか、後で教えてください」と追及。

それを受け、白岩は「撮影に入ると、(水野が)やりやすい雰囲気を作ってくださって、僕は初めてで緊張していたんですけど、引っ張ってもらいました」とフォローしつつも、「でもたしかに最初は怖かったです…」と吐露し、水野は「何でだよ!」「どういう人だと思ってたの!?」とツッコミを連呼した。

そんな水野は、“お金を積まれたらどれだけ危ない整形手術でも請け負う謎の天才外科医”を演じる白岩について、「かなり飛ばしたキャラなので、それに説得力をもたせるのは結構ムチャブリなんですけど、素晴らしい存在感とオーラで成立させてるんです」と称賛。役者泣かせの「手術」というワードで噛まないことにも「感銘を受けた」という。

これについて、白岩は「その前に(水野に)ビンタされるシーンが怖すぎて、噛んだらダメだなと思ってたんです」とプレッシャーをバネにしていたそうで、水野はまたも「何でそんな怖いキャラなのよ!」と納得いかない様子。白岩は「水野さんに“よく噛まずに言えるね”って言ってもらった次のテイクで噛みました(笑)」と明かし、やはりいい緊張感をもたせてくれる先輩のようだ。

幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子(水野)が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ(齊藤京子)に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する同ドラマ。この設定にかけて、「整形で何歳にでも若返られるとしたら、いつに戻って何がしたいですか?」という質問が飛んだ。

これに新川優愛は「顔を変えてもすぐ戻ってこれるなら、将来の見た目になってみたいです。31歳まで歩んできたので、50歳、60歳になった時に、どういうふうになっているのか見ておきたくて」と逆の願望。「世間の反応も違うと思うんです。街を歩くのが難しかったら、助けてくれる人がいるかもしれないし…」と言ったところで、51歳の水野は「ごめんごめんごめん」とカットインし、「50代、60代、全然元気に歩くから!」と強調していた。