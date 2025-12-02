【2025年12月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、バター香る焼きおにぎりやモチモチ食感を楽しめる辣湯麺など、注目の商品が目白押しです!

2025年12月の新商品5品まとめ(12月2日〜12月8日)

「7プレミアム 牛ホルモン焼き」(386円)

価格 : 386円

販売地域 : 全国

牛ホルモンの脂の甘味とうま味が楽しめます。別撰味噌、にんにくを使用したコクのあるタレを和えて仕上げました。

「バターのせ焼きおにぎり」(170円)

価格 : 170円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、中国、四国

醤油を噴霧して香ばしく焼き上げたおにぎりの正面にバターを添えた焼きおにぎりです。

「ちゅるもち胡麻辣湯麺」(680円)

価格 : 680円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

豆板醤、香辛料、ねり胡麻を組み合わせ、辛味と旨味を引き出した、痺れる辛さとコク深い旨味が特長のスープで、モチモチとした幅広の麺を味わう商品です。

※12月3日以降順次発売

「チーズと黒胡椒のパスタ カチョエペペ風」(464円)

価格 : 464円

販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸

にんにくの効いたソースに、チーズと黒胡椒を合わせたパスタです。

※12月3日以降順次発売

「ジャーマンポテトロール」(356円)

価格 : 356円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、東海、近畿

ソーセージの旨味がアクセントのジャーマンポテトを挟んだロールパンです。

※12月3日以降順次発売

まとめ

本格的な牛の旨みが味わえる「7プレミアム 牛ホルモン焼き」は、おつまみやプラス一品におすすめの商品。バター醤油の濃厚な味わいがクセになる「バターのせ焼きおにぎり」や、ジャーマンポテトを大胆に挟んだ「ジャーマンポテトロール」は、朝食や軽食にぴったりです。

また今週は、旨辛な味付けにモチモチ食感の麺を絡ませた「ちゅるもち胡麻辣湯麺」や、ローマ地方の伝統料理・カチョエペペをイメージした「チーズと黒胡椒のパスタ カチョエペペ風」など、新作の麺類も幅広くラインナップ! ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

