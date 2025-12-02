本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、バター香る焼きおにぎりやモチモチ食感を楽しめる辣湯麺など、注目の商品が目白押しです!

2025年12月の新商品5品まとめ(12月2日〜12月8日)

  • 「セブンイレブン 2024年10月の新商品」

    「セブンイレブン 2024年10月の新商品」

【2025年12月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2025年12月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【ちいかわ×セブン-イレブン】大人気コラボ今年も開催、全15商品が登場 - 森香澄「ちいかわパーティーするのもいいかも」
【セブン‐イレブン】ちいかわコラボ再び! 「ちいかわたちが食べていたおにぎり」「鬼辛カレー」「草むしりサラダ」「シーサーがくれたさたぱんびん」「ハチワレが楽しみにしていたダブルクリームコッペパン」など2025年全15商品を一挙紹介
【セブンイレブン】パジャマ姿がかわいい「食べマスあそーと ちいかわ」を発売 - ちいかわ・ハチワレ・うさぎがそれぞれ星とセットになって登場
【セブンイレブン】一番くじ「スーパーマリオ いつも一緒マリオ&フレンズ」登場 – ダブルチャンスが熱い!!
【ゴンチャ】人気の「いちご和紅茶ミルクティー」がペットボトルに! HOTでも飲めるセブン限定品
【2025年11月・12月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2025年11月・12月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
VTuber宝鐘マリンの"寿がきや愛"から生まれたカップ麺「シーフード豚骨ラーメン」「旨辛ラーメン」セブン‐イレブンなどで発売
【セブン‐イレブン限定】空想の果実をグミで表現した「イトピスの実」発売
【セブン‐イレブン】「福袋」11月18日予約開始 - 店舗をモチーフにしたグッズや合計3300円引き相当のクーポン付きで3630円
関連画像をもっと見る

「7プレミアム 牛ホルモン焼き」(386円)

  • 「7プレミアム 牛ホルモン焼き」(386円)

    「7プレミアム 牛ホルモン焼き」(386円)

価格 : 386円
販売地域 : 全国

牛ホルモンの脂の甘味とうま味が楽しめます。別撰味噌、にんにくを使用したコクのあるタレを和えて仕上げました。

「バターのせ焼きおにぎり」(170円)

  • 「バターのせ焼きおにぎり」(170円)

    「バターのせ焼きおにぎり」(170円)

価格 : 170円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、中国、四国

醤油を噴霧して香ばしく焼き上げたおにぎりの正面にバターを添えた焼きおにぎりです。

「ちゅるもち胡麻辣湯麺」(680円)

  • 「ちゅるもち胡麻辣湯麺」(680円)

    「ちゅるもち胡麻辣湯麺」(680円)

価格 : 680円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

豆板醤、香辛料、ねり胡麻を組み合わせ、辛味と旨味を引き出した、痺れる辛さとコク深い旨味が特長のスープで、モチモチとした幅広の麺を味わう商品です。
※12月3日以降順次発売

「チーズと黒胡椒のパスタ カチョエペペ風」(464円)

  • 「チーズと黒胡椒のパスタ カチョエペペ風」(464円)

    「チーズと黒胡椒のパスタ カチョエペペ風」(464円)

価格 : 464円
販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸

にんにくの効いたソースに、チーズと黒胡椒を合わせたパスタです。
※12月3日以降順次発売

「ジャーマンポテトロール」(356円)

  • 「ジャーマンポテトロール」(356円)

    「ジャーマンポテトロール」(356円)

価格 : 356円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、東海、近畿

ソーセージの旨味がアクセントのジャーマンポテトを挟んだロールパンです。
※12月3日以降順次発売

まとめ

本格的な牛の旨みが味わえる「7プレミアム 牛ホルモン焼き」は、おつまみやプラス一品におすすめの商品。バター醤油の濃厚な味わいがクセになる「バターのせ焼きおにぎり」や、ジャーマンポテトを大胆に挟んだ「ジャーマンポテトロール」は、朝食や軽食にぴったりです。

また今週は、旨辛な味付けにモチモチ食感の麺を絡ませた「ちゅるもち胡麻辣湯麺」や、ローマ地方の伝統料理・カチョエペペをイメージした「チーズと黒胡椒のパスタ カチョエペペ風」など、新作の麺類も幅広くラインナップ! ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

(C)nagano

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

この著者の記事一覧はこちら