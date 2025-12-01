今週からいよいよ12月。今年も最終盤を迎えます。これから年末・年始にかけてはさまざまな行事やイベントがあり、いまから心待ちにしている人も多いことでしょう。SNS映えのするスイーツ片手に楽しみたいですね!

本記事では、ファミリーマートで12月2日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。チョコをコーティングしたクロワッサン仕立てのメロンパン、「BE:FIRST」RYUHEI氏が監修したクレープ、たっぷりのクリームを挟んだケーキサンドなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年12月の新作5品まとめ(12月2日発売予定)

本記事ではファミリーマートで12月2日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

ファミリーマート2025年12月のスイーツ新商品まとめ

12月2日発売の新商品は、クロワッサン仕立てのチョコメロンパン、「BE:FIRST」とコラボしたクレープ、コーヒーゼリー入りのチョコレートパフェ、たっぷりのクリームが味わえるケーキサンド、八天堂の「くりーむパン」イメージしたひとくちアイスなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「チョコのバタークロワッサンメロンパン」(185円)

価格 : 185円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

クロワッサン仕立てのメロンパン。食べやすいスティック状のバタークロワッサンメロンパンの中にチョコクリームを絞り焼き上げ、チョコをコーティングしました。

「BE:FIRST 抹茶&マスカルポーネのクレープ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ファミリーマートのクリスマスアンバサダー「BE:FIRST」とのコラボスイーツ。RYUHEI氏が監修しています。抹茶のクレープ生地で、抹茶ホイップクリームとマスカルポーネクリームを包んだクレープで、中には抹茶チョコソースも入っており、抹茶感をしっかりと楽しめる一品です。

「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」(358円)

価格 : 358円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

コーヒーゼリー入りで、ボリューム満点のチョコレートパフェ。ミルクチョコプリンにコーヒーゼリーとチョコムース・ココアスポンジを重ね、チョコホイップなどで飾りました。

「クリームたっぷりケーキサンド」(185円)

価格 : 185円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

たっぷりのクリームが楽しめるケーキサンド。ふんわりスポンジケーキでホイップクリームをたっぷりサンドしました。

「セリア・ロイル 八天堂監修くりーむパン風ひとくちアイス 5個入」(268円)

価格 : 268円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

八天堂の「くりーむパン」の味わいをイメージしたひとくちアイス。カスタードソース入りのカスタード風アイスを、カスタード風のチョコでコーティングしました。ファミリーマート限定・数量限定での発売です。

まとめ

12月2日発売の新商品は、チョコをふんだんに味わえる「チョコのバタークロワッサンメロンパン」、ファミマのクリスマスアンバサダー「BE:FIRST」とコラボした「BE:FIRST 抹茶&マスカルポーネのクレープ」、ボリューム満点のパフェ「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」、スポンジケーキでホイップクリームをサンドした「クリームたっぷりケーキサンド」、八天堂の「くりーむパン」の味わいをイメージした「セリア・ロイル 八天堂監修くりーむパン風ひとくちアイス 5個入」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

