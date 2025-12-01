今週からいよいよ12月に突入。今年も残すところ、あと1カ月を切りました。これから年末から年始にかけて、なにかと気忙しい日々が続きます。忙しい中でもしっかりと栄養を摂って元気に過ごしていきたいもの。手軽に利用できるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着していますよ。

2025年12月の新商品5選まとめ(12月2日〜12月8日)

ファミリーマート2025年12月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。甘辛いソースが染み込んだソースかつ丼、イタリアンの有名シェフ監修のパスタ、中国・四川料理のスターシェフが手がけるから揚げ、ベイクドとレアの2種のチーズケーキの味わいが楽しめるアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「甘辛ソース染み込むソースかつ丼」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、北陸、関西、中国・四国、九州

※静岡県の一部では取り扱いがありません。

甘辛いソースが染み込んだソースかつ丼。千切りにしたキャベツと一緒に楽しめる仕立てです。なお、静岡県の一部では取り扱いがありません。

「落合務シェフ監修 たまごとチーズのトマトパスタ」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

東京・銀座のイタリア料理店「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」のオーナーシェフ、落合務氏監修のパスタ。4種類のトマトの素材・バジル・みそを使用したトマトのソースで、風味とコクにこだわった深い味わいです。4種類のチーズや目玉焼きをトッピングしています。なお、一部の地域では仕様が異なります。

「菰田欣也シェフ監修 本格四川風唐揚げ 辣子鶏（ラーズーチー）」(448円)

「菰田欣也シェフ監修 本格四川風唐揚げ 辣子鶏（ラーズーチー）」(448円)

価格 : 448円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「szechwan restaurant陳」および「四川飯店グループ」総料理長を務める、"陳建一の愛弟子"菰田欣也シェフ監修のから揚げ。四川風のから揚げ「ラーズーチー」を菰田シェフ流にアレンジしました。唐辛子や花椒などで和えたから揚げに、パン粉やにんにく・香辛料などを合わせた香ばしさと旨みが特徴の調味料を仕上げに加えています。お好みでアーモンドと唐辛子をかけて食べる、辛い物好きにはたまらないくせになるから揚げです。

「グラタンコロッケ（北海道産生クリーム使用）」(168円)

価格 : 168円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

北海道産生クリームを使用したグラタンコロッケ。口どけなめらかなベシャメルソースとマカロニ入りがうれしい、冬にぴったりな味わいです。数量限定での販売となります。

「森永製菓 Wチーズケーキアイス」(321円)

価格 : 321円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ベイクドチーズケーキ味とレアチーズケーキ味の味わいが楽しめる本格デザートアイス。それぞれのチーズケーキ味の濃厚なアイスクリームに加え、クッキークランチの食感も楽しめます。ファミリーマート限定・数量限定での販売です。

まとめ

12月2日発売の新商品は、イタリアンの巨匠監修の「落合務シェフ監修 たまごとチーズのトマトパスタ」や、中国・四川料理の有名シェフ監修の「菰田欣也シェフ監修 本格四川風唐揚げ 辣子鶏（ラーズーチー）」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また千切りにしたキャベツと一緒に楽しめる「甘辛ソース染み込むソースかつ丼」や、寒い日にぴったりな、ほっとする味わいの「グラタンコロッケ（北海道産生クリーム使用）」、暖かな部屋で楽しむといっそう味わい深いデザートアイス「森永製菓 Wチーズケーキアイス」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用