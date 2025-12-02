「ここまで来たのはすげー」「信じられない」『M-1』準決勝で注目のコンビは? 佐久間宣行氏が熱弁

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が11月26日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。『M-1グランプリ2025』の準決勝に進出する30組が発表され、“気になる”コンビについて語った。

佐久間宣行氏

「今年は新しい人が多い」「気になってるのは…」

12月4日に行われる準決勝には、昨年ファイナリストの真空ジェシカ、ヤーレンズ、エバース、ママタルトのほか、カベポスター、豪快キャプテン、ドーナツ・ピーナツ、スタミナパンらが進出。佐久間氏は、「今年は新しい人が多い」と話しつつ、「今回気になってるのは、もちろん毎年言ってるTCクラクション」「どんちゃん(古家曇天)は、コンビ組んで『M-1』準決勝の常連になってるから」と猛プッシュした。

また、『ゴッドタン』の企画「この若手知ってんのか!?」で、“天才部門”第1位に輝いたイチゴについても、「すごいネタが好きだったから。彼らが準決勝行ったのはうれしいですね。面白いから、ホントに」と喜びを。続けて、1回戦敗退後に再エントリーし、準決勝まで勝ち進んだおおぞらモードに対し、「準決勝まで来るのは、あんまりないはず。だから、すごいなって思ってる」と感心した。

このほか、3年ぶりに準決勝進出を果たしたミキについて、「このキャリアでもう一回上がって来るのすごくない? だって、手の内が全部バレてるんだから」「『M-1』って、“ミキなんてここに来なくても売れてるからいいでしょ”って客なのよ。なのに、それを覆してここまで来たのはすげーな」と感嘆。さらに、「手の内バレてるって意味だと、真空ジェシカが来てるのも信じられない(笑)」とぶっちゃけながら、「今年の『M-1』楽しみ」と期待を寄せていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。