2027年度前期のNHK連続テレビ小説の制作・主演発表会見が21日、東京・渋谷の同局で行われ、作品タイトルは『巡る(まわる)スワン』で、バカリズムが脚本、森田望智が主演を務めることが発表された。

2027年度前期連続テレビ小説 制作・主演発表会見に出席したバカリズム

27年度前期の朝ドラはバカリズム脚本×森田望智主演『巡るスワン』

朝ドラ第116作となる『巡る(まわる)スワン』の主人公は、刑事に憧れ警察官になった女性警察官。しかし、配属されたのは“生活安全課”。「事件が起こらないこと」が使命とされる部署で、防犯のため自作の演劇を披露したり、市民からの相談に乗ったり、地味な仕事に不満を感じる日々。どこにでもある日常を過ごす主人公が“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるまでのヒューマンコメディとなる。

脚本を手掛けるバカリズムは、『架空OL日記』で向田邦子賞、『ブラッシュアップライフ』で東京ドラマアウォード脚本賞や橋田賞、『ホットスポット』で放送文化基金賞脚本賞など受賞多数。NHKのドラマは今回が初めての執筆となる。

会見にはバカリズム、森田、制作統括の桑野智宏氏が出席。バカリズムは「僕は普段バラエティ番組とか出たりしていますので、そのスケジュールの中でこれちょっと厳しいんじゃないかみたいな感じではあったんですけど、なかなかこんなチャンスないですし、僕にオファーが来ること自体、そして芸人が朝ドラの脚本を書くという現象がちょっと面白いなと思いまして。せっかくなのでやらせていただきたいなと風に思いました」と執筆を決意した思いを語った。

桑野氏は、バカリズムにオファーした理由を聞かれると「毎朝笑って明るくなれるドラマがいいなというのが、私が制作することが決まったときにまず思ったことで、自然とバカリズムさんが浮かんできて、バカリズムさんの作風を見ていると、タイムリープとか宇宙人とか、SF的なところに目が行きがちですけど、その中にある日常を面白く描いていらっしゃって、朝ドラという枠と非常にマッチングがいいんじゃないかなと考えてオファーさせていただきました」と答えた。