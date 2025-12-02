リゾートホテル「ホテルアナガ」(兵庫県南あわじ市)は、Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi 2025年ウインターメニューの提供を開始した。

Winter 2025 Cuisine

淡路島の絶景を望む「Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi」は、ランチ・ディナーの内容を一新し、旬の食材をふんだんに使ったコースを期間限定で提供する。地元近海の新鮮な魚介、淡路ビーフ、淡路玉ねぎなどの四季折々の恵みを、繊細かつ革新的な"イノベーティブ・スタイルフレンチ"で楽しめる。いずれのコースも予約が必要。

ランチタイム(11:30～15:00 L.O.13:30)には、季節の前菜、魚・肉料理を含む「Short tasting(ショートテイスティング)」を6,500円で提供する。冬限定の味覚として、真鯛のセヴィーチェ、鰆のリゾット、雪姫ポークのローストなどが楽しめる。

ディナータイム(17:30～/19:00～)には、3種のフルコースを用意する。シェフおすすめの「Degustation(デギュスタシオン)」(1万8,500円)は、淡路ビーフ・サーロインとスペシャリテ『鮑の塩釜焼き』を含むフルコース。「Heritiers(エリティエール)」(1万5,500円)は、淡路和牛をメインとしたスタンダードコース。「Setouchi(瀬戸内)」(1万2,500円)は、旬の魚介を豪快に仕立てたブイヤベースなど、2名で取り分けるシェアスタイルのコース。

12月24日・25日には鳴門海峡を望む空間で「クリスマス・ランチ」(8,500円)を提供。このほか、忘新年会プランなども用意する。