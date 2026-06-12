「今日休みなのかな?」――そう思っていた同僚が、その日を境に職場へ戻ってくることはありませんでした。

毎日顔を合わせていても、本当は何を考えているのかわからない。そんな経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。

本連載では、退職経験を持つマイナビニュース会員の実体験をもとに、青木ぼんろさんの漫画で再現。働く人たちのリアルな声をお届けします。

代理

✅後悔→プライベート動画を「会社のパソコン」に保存していた社員が…

✅納得→最終日“送別ランチ”を断ったワケ…

✅感動→前の職場から着信。どうやら、職場の飲み会の最中で……

昨日まで変わった様子もなかっただけに、誰にも見せていない悩みを抱えていたのかもしれないと考えてしまうのでした。

退職は「これからの自分」へのステップ

退職は「終わり」ではなく、「自分らしく働くための始まり」です。立ち止まって気づく不調や違和感こそが、次のキャリアをつくるヒントになることもあります。働き方の多様化が進むいま、辞めることを恐れず、心と体を守る選択をすることが大切です。“続ける勇気”と同じくらい、“辞める勇気”も尊い時代になっているのです。

退職・離職に関するアンケート

調査時期: 2024年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 506人

調査方法: インターネットログイン式アンケート