この時期のファミレスは面白い。グランドメニューの改定が行われるお店が多いからだ。季節によって期間限定メニューを楽しむのもオツではあるが、やはり練りに練られた新レギュラーメニューもまたいとおかし。

ということで、今回は11月12日にグランドメニューの改定を行ったばかりの「オリーブの丘」を訪問! 気になる新メニューをさっそく食べてみた!

新メニュー3品&季節限定ドルチェを食べ比べ

コスパの良さとクオリティの高さで人気のイタリアンチェーン「オリーブの丘」。

どれだけコスパがいいかというと、たとえばパスタなら「アーリオオーリオ・ペペロンチーノ」や「あさりとほうれん草のバター醤油」は429円、「デミグラスハンバーグ」なんかも539円で味わえるという破格の設定である。

味のクオリティも折り紙付きで、パスタなどはこの価格帯にしてイタリアの乾麺を使用。ちゃんとアルデンテに茹で上がっていて、しっかりとウマい。

新たに登場したグランドメニューをざっと見てみたところ……うん、なるほど、「New」のマークがついているのが新メニューというワケですな。よし、それじゃあさっそく、気になったメニューから食べて行きますか!

「レバーパテのブルスケッタ」(319円)

まずはこちら、「レバーパテのブルスケッタ」。ブルスケッタといえばイタリアンでは定番の前菜で、オリーブの丘もさまざまなブルスケッタを提供してきたが、今回の新メニューではそこにレバーパテが仲間入り。レバーパテってウマいけど、生臭いやつもあるので、当たりハズレはあるかも。

オリーブの丘のレバーパテはどうかというと……

完全にアタリ……!! ウッマ～……。マジで全然臭みないわ……。使用しているのはトスカーナ名物の鶏レバーパテで、これをオリーブの丘風にアレンジしたとのこと。そもそもグランドメニューに鶏レバーパテが入るなんて、ファミレスとしてはかなり珍しい気もする。

味わいは濃厚、レバーの旨味が凝縮されている。と同時にどこかフレッシュで口当たりもスムース。ピンクペッパーの爽やかな辛味がいいアクセントとなっている。これはワインにもよく合いそうだな〜。サクサク感のあるブルスケッタもすごくいい感じ!

「リゾット～トリュフ香る～えびときのこのクリームソース」(715円)

続いては「リゾット～トリュフ香る～えびときのこのクリームソース」。715円でトリュフ!? えっ、大丈夫? 変に背伸びしてない?

……なんて心配はまったくの杞憂! フリ的な意味でちょっと揺さぶりをかけてみたものの、実際に食べてみると……

うおおおおおおおい!! 激ウマなんだけどーーーッ!! やられた! うめぇ〜〜〜!! めちゃめちゃウマいぞ、これ! トリュフ特有の香味がクリームソース全体にめちゃくちゃ行き渡っている。食欲もそそりまくるし、トリュフが持つ特別感や高級感もちゃんと表現されている。このお得感はヤバい! うめぇぇぇえッ!!

エビのプリプリした食感や、しめじのシャキシャキした食感、そしてリゾットのとろとろした食感などのコントラストも奥深く、一皿のクオリティがかなり高い。食材も惜しげなく使われているし、米の量もボリューミー。いろんな意味で満足感がある。これを食べに通う人、絶対に出てくると思うわ。個人的にもリピート確定!

「ジェノベーゼ」(715円)

お次はパスタメニューのなかから「ジェノベーゼ」にチャレンジ! ブラッシュアップを経て、このたびの復活に至ったそうだ。個人的にパスタのなかでもジェノベーゼはかなり好きな部類。これは期待大!

オリーブの丘のジェノベーゼはエビ&トマト入りらしい。グリーン&レッドのカラーパレットが鮮やかでいいな〜。

実際に食べてみると、これもめちゃくちゃウマい! バジルソースの爽やかな香りはもちろん、ニンニクの風味やチーズのコクも効いているので、非常にバランスがいい。清涼感はあるのに、パンチ力もある。いや〜、このチーズいいね〜。パルミジャーノ・レッジャーノか、はたまたグラナパダーノチーズか。バジルとも好相性で、パスタの味わいに必要不可欠な重みを与えている。パスタもアルデンテでいい茹で加減。これで715円……改めて脱帽!

「焼きたて林檎パイ ～選べるソース～」(649円)

イタリアでは食後のデザートにかなり重きを置いているらしい。ということで、季節限定の「焼きたて林檎パイ ～選べるソース～」を注文。ソースはラズベリーと塩キャラメルで選べたが、今回は前者を選択した。

このビジュアル……最高じゃない? 大好きな映画『イングロリアス・バスターズ』のシュトゥルーデを彷彿させるぜ……。

まずはソースなしでそのまま食べてみたが、ホクホクと温かい林檎とパイ生地のナチュラルな甘みと、ヒンヤリしたバニラアイスのミルキーな甘みが完璧にマリアージュ! 口の中が幸せで満たされる。マジで秋冬にぴったりのスイーツやん……。

続いて、ラズベリーソースをかけてみると……

甘酸っぱい酸味と甘みが加わったことで、さらにキュートな味わいへと進化! く〜っ、たまらねぇ……!!

というわけで、今回の「オリーブの丘」新グランドメニュー、どれも想像以上の完成度だった。「この価格帯でここまでやるか」という驚きと、「また来たい」という余韻。新たに改定されたグランドメニュー、ぜひ味わってみて!