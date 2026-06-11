大東建託は、過去最大級の居住満足度調査を行い「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜関西版＞」の集計結果を2026年6月10日に発表した。調査期間は2026年2月10日～3月22日で、調査対象は関西エリア(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)居住の20歳以上の男女合計29921名、調査方法はインターネット経由での調査票配布・回収である。

いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜関西版＞

住みたい街(駅)トップは4年連続で梅田エリア

住みたい街(駅)ランキングの1位は、4年連続で梅田エリア(梅田・大阪梅田・大阪・北新地・西梅田・東梅田を統合)となった。2位と3位は2年連続の順位となり、2位は西宮市に位置する西宮北口、3位は神戸三宮エリア(三ノ宮・神戸三宮・三宮・花時計前を統合)である。トップ10内では、昨年トップ10圏外だった8位の西宮、10位のなんばエリアが新たにランクインしたという。

住みたい街(自治体)トップは8年連続で兵庫県西宮市

住みたい街(自治体)ランキングの1位は、8年連続で兵庫県西宮市が輝いた。2位は5年連続で東京23区、3位は大阪府大阪市北区で、昨年4位から一つ順位を上げている。トップ10内では、5位の大阪府大阪市中央区(昨年13位)、7位の兵庫県芦屋市(昨年11位)が昨年から順位を上げてトップ10入りした。11位～20位では、昨年20位圏外だった15位の兵庫県尼崎市、20位の京都府京都市中京区がトップ20入りしたという。

今住んでいる街肯定派は77.3%

住みたい街(自治体)の回答では、「住みたい街が特にない」は56.2%、「今住んでいる街に住み続けたい」が21.1%で、その合計が77.3%になり、約4分の3の人が今住んでいる街を評価する結果となっている。

住みたい街を選んだ理由は生活・交通利便性の良さと綺麗な街並みやおしゃれな環境への憧れ

トップ3の住みたい街を選んだ理由は、生活や交通の利便性が良い街であり、さらに街並みの美しさ、おしゃれな環境への憧れなどを挙げるコメントが多く見られるという。一方で、住んでいない理由としては、家賃や物件価格の高さ、通勤面での不便さを挙げるコメントが多くなっているそうだ。

住みたい街ランキング2026＜関西版＞駅回答者属性別TOP10

年代別トップ4の顔ぶれは、順位の違いはあるものの、どの年代でも大きな違いはなく、今年も引き続き住みたい街(駅)のトップ4が並ぶ結果となった。20〜50歳代の世代には繁華街で賑わう梅田エリアが1位だが、60歳代以上の年代では西宮市に位置する西宮北口が昨年2位より一つ順位を上げて1位になっているという。

20〜30歳代では、8位に同率で明石エリア(昨年5位)と西宮(新)がランクインし、10位には草津が新たにランクインした。40〜50歳代では、9位に西宮が新たにランクインしている。60歳以上では天王寺エリア、宝塚、明石エリアが新たにランクインしており、トップ10には兵庫県の駅が7つ並ぶ結果となったそうだ。

40歳未満の男性および女性、50歳未満の夫婦子どもありの各属性では、昨年に引き続き梅田エリアが1位である。また、40歳未満の女性および50歳未満の夫婦子どもありの家庭のトップ4は、同じ顔ぶれが同順位でランクインしているという。

なお、年齢が上がるにつれ、「住みたい街は特にない」や「今住んでいる街に住み続けたい」という回答の比率が上昇する傾向があるとのことだ。