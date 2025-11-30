大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)で大崎役を演じた映美くららが、11月30日に放送された第46回の展開などについてコメントを寄せた。

大崎役の映美くらら

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。

第46回では、一橋治済(生田斗真)が松平定信(井上祐貴)たちの企みに気づき、大崎(映美くらら)を毒殺するという衝撃の展開が描かれた。

――衝撃的な最期でした。

見てる方にとっては、大崎がさんざん悪事を働いてきたので、天罰が下ったという見方もあるかもしれません。大崎としては、治済さんと一緒にいるので、何があってもおかしくないというか、そういう覚悟を持ちながら、あの場にいたんじゃないかなと思います。

――演じるうえで意識していたことは?

大崎はいつも含みがあって、あまり本心が見えない人なので、本当は心の中では、動揺とか緊張感とか、そういうものを絶対持っているはずなんですけど、出さない。目の前のことを真実でやっているという感じなのかなと思っています。

(C)NHK