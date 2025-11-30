TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(毎週日曜21:00～)の第9話に市川実日子が出演することが30日、明らかになった。

沢渡有希役の市川実日子

山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』(新潮文庫刊)を原作とするこのドラマは、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。

主人公・栗須栄治を妻夫木聡が好演中のほか、佐藤浩市、目黒蓮(Snow Man)、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの熱い演技も話題となっている。

このたび12月7日放送の第9話に、市川実日子の出演が決定した。本作で市川が演じるのは、獣医師の沢渡有希(さわたり・ゆうき)。獣医師としての実力はかなりのものだが、一風変わった性格の持ち主である。有馬記念優勝という大きな夢を掴むために再出発するチームロイヤルだったが、次々とトラブルに見舞われてしまう。今年の有馬記念出場は絶望的に思われる中、チームロイヤルは市川演じる沢渡に出会うことになる。さらに、沢渡は耕造(佐藤浩市)と面識があるようで……。沢渡は、チームロイヤルにどのように関わってくるのか。そして、耕造との関係は!?

市川実日子 コメント

馬の走る姿の美しさに。それに目を凝らし、祈る人たちの姿に。

なんでこんなに涙が出るのか自分でもびっくりするくらい、毎話感動していました。

現場ではとても緊張していましたが、妻夫木さんをはじめ役者の皆さん、スタッフの皆さんが温かな空気で迎えてくださって、うれしい再会もたくさんありました。

迷いながらテストを重ねていた時。

そのシーンと役にとって大切なものを丁寧に探って、台詞への反応を返してくださる目黒蓮さんが頼もしくて、感謝の想いが広がりました。

ここから最終話まで。

作品の1ファンとして、楽しみにしています。

(C)TBSスパークル／TBS